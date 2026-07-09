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Thể thao

Chủ tịch FIFA lại đối diện thêm rắc rối vì ủng hộ Tổng thống Mỹ

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với một cuộc điều tra từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Mới đây, nhóm nhân quyền thể thao FairSquare tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại đối với ông, cáo buộc người đứng đầu FIFA đã vi phạm các nguyên tắc về tính trung lập chính trị thông qua những hành động công khai ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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Động thái này của FairSquare đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc tranh cãi dai dẳng, sau khi tổ chức này từng thách thức quy trình đạo đức nội bộ của FIFA. Trước đó, vào tháng 12/2025, FairSquare đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Đạo đức FIFA, viện dẫn nhiều trường hợp mà ông Infantino thể hiện sự "ủng hộ công khai đối với các hành động và chính sách" của Tổng thống Trump.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản khiếu nại là yêu cầu điều tra về vai trò của vị chủ tịch FIFA trong việc sáng lập "Giải thưởng Hòa bình FIFA" (FIFA Peace Prize), cũng như quyết định trao giải thưởng này cho ông Trump tại sự kiện bốc thăm World Cup 2026 diễn ra ở Washington.

Các nhà hoạt động khẳng định, nếu ông Infantino tự ý hành động đơn phương mà không có thẩm quyền pháp lý, đây sẽ được coi là một sự "lạm dụng quyền lực trắng trợn". Theo Điều 15 trong Bộ quy tắc Đạo đức của FIFA, các cá nhân phải duy trì tính trung lập về mặt chính trị trong những hoạt động chính thức. Bất kỳ sự vi phạm nào cũng có thể bị phạt tiền ít nhất 12.400 USD và đối mặt với lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá tối đa 2 năm.

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Bên cạnh cáo buộc đình chỉ án phạt cho Balogun (ảnh), chủ tịch Infantino còn đối diện với một cuộc điều tra từ IOC

Về phía IOC, chủ tịch Kirsty Coventry cho biết chưa có đơn khiếu nại nào được gửi tới ủy ban đạo đức của tổ chức này. Tuy nhiên, vị quan chức này đã bật đèn xanh với lời khẳng định: "Rõ ràng, nếu họ gửi, cơ quan sẽ xem xét kỹ lưỡng".

Nỗ lực của FairSquare đang nhận được sự hậu thuẫn lớn. Tuần qua, có tới 50 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đã gửi thư cho Ủy ban Đạo đức FIFA nhằm bày tỏ sự đồng tình. Liên đoàn Bóng đá Na Uy cũng chính thức ủng hộ việc rà soát lại quá trình trao giải thưởng có vi phạm nguyên tắc trung lập hay không.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn ngay tại vòng chung kết World Cup 2026 hiện tại. FIFA đã quyết định đình chỉ án phạt thẻ đỏ đối với tiền đạo đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun, cho phép anh ra sân trong trận vòng 16 đội gặp Bỉ (Mỹ thua 1-4). Quyết định bất thường này diễn ra sau khi ông Trump có tác động.

Đặng Lai
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