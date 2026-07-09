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'Vua thẻ đỏ' điều khiển trận đại chiến Pháp - Morocco

Hương Ly

TPO - Trọng tài Facundo Tello đã rút 75 thẻ đỏ và hơn 2.000 thẻ vàng trong sự nghiệp cầm còi. Ông kết hợp cùng ê-kíp toàn trọng tài người Argentina điều khiển trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026.

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Facundo Tello, một trong những trọng tài uy tín nhất bóng đá Argentina, được FIFA chỉ định "cầm cân nảy mực" ở trận đấu được dự đoán rất nóng giữa Pháp và Morocco. Vị vua áo đen này từng nổi tiếng khi rút cùng lúc 10 thẻ đỏ trong một trận.

Đó là sự cố xảy ra ở trận đấu nóng bỏng giữa Boca Juniors và Racing Club. Phút 118, cầu thủ Boca Juniors ngứa mắt sau màn ăn mừng khiêu khích của Carlos Alcarez bên phía Racing. Họ lao vào tấn công Alcarez, sau đó cầu thủ 2 đội ẩu đả kinh hoàng trên sân. Trọng tài Tello rút 10 thẻ đỏ (7 cho cầu thủ Boca Juniors). Trận đấu lập kỷ lục về số thẻ đỏ được rút ở thời gian chính thức.

Trọng tài Tello phải thổi còi hủy trận đấu. Theo luật, một trận không thể tiếp tục nếu một đội có ít hơn 7 cầu thủ.

Ở trận đại chiến Pháp - Morocco, FIFA chỉ định tổ trọng tài đều là người Argentina. Đó là Tello (trọng tài chính), Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade (trọng tài biên), Dario Herrera (trọng tài bàn) và Cristian Navarro (trọng tài biên dự bị). FIFA chưa công bố tổ VAR.

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Cổ động viên Pháp chỉ trích FIFA vì phân tổ trọng tài người Argentina bắt trận Pháp - Morocco. Họ cho rằng Argentina là kỳ phùng địch thủ của bóng đá Pháp, bắt đầu từ trận chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, những người trong cuộc của tuyển Pháp không bận tâm đến chuyện này.

HLV Didier Deschamps tin tưởng tuyệt đối vào chỉ định của FIFA. Ông nói: "Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của các trọng tài đẳng cấp World Cup".

HLV Mohamed Ouahbi của Morocco từ chối bàn luận xoay quanh chuyện tổ trọng tài Argentina bắt trận đấu có Pháp. Ông chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi đều chỉ tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng".

Tại World Cup 2026, trọng tài Tello điều khiển 2 trận đấu: Bosnia 1-1 Canada và Nam Phi 1-0 Hàn Quốc. Về cơ bản, trọng tài Argentina hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến đại chiến Pháp - Morocco, tính chất sẽ căng thẳng khi giới chuyên môn dự đoán 2 đội chơi thực dụng và xảy ra nhiều va chạm.

Hương Ly
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