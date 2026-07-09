World Cup 2026 trong dấu giày Premier League

TPO - Từ Erling Haaland cùng Na Uy làm nên lịch sử đến Bukayo Saka tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh hay Ismaila Sarr bùng nổ cùng Senegal, những cầu thủ thi đấu tại Premier League đang hiện diện trong hầu hết các câu chuyện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Dấu ấn từ giải đấu số một nước Anh

Theo thống kê được trang chủ Premier League công bố sau khi vòng 1/8 khép lại, các cầu thủ đang chơi bóng tại giải đấu số một nước Anh đã trực tiếp tham gia vào 121 bàn thắng tại World Cup 2026, bao gồm cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Đây là thành tích vượt trội so với bất kỳ giải vô địch quốc gia nào khác trên thế giới.

Con số 121 cho thấy khả năng săn bàn và ảnh hưởng toàn diện của các ngôi sao Premier League lên mặt trận tấn công, từ những cầu thủ kết thúc pha bóng đến những người tạo ra cơ hội cho đồng đội. Một thống kê phần nào gợi nhớ tới lối chơi giàu tốc độ và thiên về tấn công vốn đã trở thành bản sắc quen thuộc của giải Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua.

Các cầu thủ đang đá tại Premier League đã in dấu giày (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 121 bàn thắng tại World Cup 2026.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, các cầu thủ không chỉ được yêu cầu ghi bàn mà còn phải tham gia trực tiếp và tích cực vào quá trình tạo ra bàn thắng. Điều đó phần nào lý giải vì sao nhiều ngôi sao Premier League đang tiếp tục phát huy những phẩm chất tương tự khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Đứng sau Premier League là La Liga với 60 lần tham gia vào các bàn thắng tại World Cup 2026, còn Bundesliga xếp sau với 52 lần. Khoảng cách gần như gấp đôi so với đối thủ gần nhất cho thấy các cầu thủ Premier League không chỉ hiện diện đông đảo ở giải đấu tại Bắc Mỹ, mà còn đang đóng vai trò quyết định trong nhiều khoảnh khắc quan trọng.

Dấu ấn ấy được thể hiện ở hầu hết các đội tuyển còn góp mặt tại giải. Trong cuộc đua Chiếc giày vàng, Haaland là cái tên nổi bật nhất trong nhóm cầu thủ Premier League. Chân sút thuộc biên chế Man City đã ghi 7 bàn thắng cho Na Uy và góp công lớn giúp đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup.

Tại đội tuyển Anh, Bukayo Saka tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế. Sau khi dần lấy lại thể trạng tốt nhất, cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã góp dấu giày vào 6 bàn thắng của Tam sư (3 bàn, 3 kiến tạo), trở thành một trong những gương mặt tấn công nổi bật nhất của World Cup 2026.

Không chỉ Saka, người đồng đội Declan Rice cũng tiếp tục giữ vai trò trung tâm nơi tuyến giữa tuyển Anh. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal là điểm tựa quan trọng giúp Tam sư duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công trên hành trình tiến vào tứ kết.

Trong màu áo Na Uy, dấu ấn của Premier League cũng không chỉ đến từ Haaland. Martin Odegaard tiếp tục đảm nhận vai trò nhạc trưởng, điều tiết lối chơi và dẫn dắt đội bóng Bắc Âu trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Việc hai trụ cột của Arsenal cùng trở thành những nhân vật quan trọng trong màu áo đội tuyển Anh và Na Uy càng cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn của các cầu thủ Premier League tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Enzo Fernandez đang tiếp tục khẳng định giá trị trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina. Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea chính là người ghi bàn quyết định giúp Albiceleste hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập ở vòng 1/8. Bàn thắng ấy không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Enzo Fernandez đánh đầu đưa Argentina vào tứ kết.

Ngay cả những đội tuyển đã dừng bước cũng để lại dấu ấn mang đậm hơi thở Premier League. Ismaila Sarr ghi 4 bàn thắng cho Senegal và trở thành một trong những đại diện châu Phi nổi bật nhất tại giải đấu. Những màn trình diễn của tiền đạo Crystal Palace góp phần giúp đội bóng thành London nằm trong nhóm các CLB Ngoại hạng Anh có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất World Cup 2026.

Ra ngõ là gặp “người hùng” World Cup

Nếu nhìn vào danh sách các CLB đóng góp nhiều nhất cho World Cup 2026, người hâm mộ sẽ bắt gặp không ít bất ngờ. Arsenal hiện dẫn đầu trong số các đội bóng Premier League với 20 lần tham gia vào bàn thắng. Tuy nhiên, xếp ngay phía sau Pháo thủ không phải Manchester City hay Liverpool, mà là Crystal Palace với 18 lần và Sunderland với 17 lần.

Đây cũng là một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026. Sunderland vừa trải qua mùa giải thành công khi giành vé dự UEFA Europa League, nhưng ít người nghĩ các tuyển thủ của họ lại tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ trên sân khấu World Cup. Tiền đạo Brian Brobbey là gương mặt tiêu biểu khi liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Hà Lan, giúp đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vượt qua nhiều tên tuổi lớn về mức độ đóng góp.

Arsenal lại là một trường hợp khác. Dấu ấn của đội bóng Bắc London đến từ sự phân bổ đồng đều hơn. Kai Havertz ghi bàn cho đội tuyển Đức, Bukayo Saka tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Anh, trong khi nhiều cầu thủ Arsenal khác cũng đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của đội tuyển quốc gia. Tính đến hết vòng 1/8, các cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đã tham gia vào 20 bàn thắng tại World Cup 2026, nhiều nhất trong số các CLB Premier League.

Manchester City đang là đội sở hữu nhiều tuyển thủ dự World Cup nhất với 19 cầu thủ thuộc 12 đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đội chủ sân Etihad lại tập trung chủ yếu vào Haaland. Trái ngược với sự phân tán của Arsenal hay Crystal Palace, phần lớn dấu ấn tấn công của Man City tại World Cup năm nay được tạo ra bởi tiền đạo người Na Uy.

Erling Haaland là 1 trong 19 cầu thủ Man City góp mặt tại World Cup 2026.

Liverpool cũng góp phần đáng kể vào thành công chung của Premier League. Cody Gakpo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Hà Lan, trong khi nhiều cầu thủ khác của đội chủ sân Anfield duy trì sự hiện diện ổn định ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Bên cạnh đó còn có những cái tên ít được chú ý hơn nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Yoane Wissa ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho CHDC Congo, trong khi Matheus Cunha liên tục đóng góp cho mặt trận tấn công của đội tuyển Brazil.

Những miếng ghép làm nên kỳ World Cup lịch sử

Những đóng góp ấy cho thấy dấu ấn của Premier League không chỉ đến từ những ứng viên vô địch hay các ngôi sao hàng đầu, mà còn trải rộng trên nhiều đội tuyển và nhiều câu chuyện khác nhau của ngày hội bóng đá thế giới năm nay.

Xét trên bình diện rộng hơn, điều đó không phải là một bất ngờ quá lớn. Bởi dấu ấn của Premier League tại World Cup 2026 cũng phản ánh phần nào chiều sâu mà bóng đá Anh đã xây dựng. Trong nhiều năm qua, Premier League luôn duy trì vị thế là một trong những giải đấu cạnh tranh nhất thế giới, thường xuyên có nhiều đại diện tiến sâu tại UEFA Champions League và thu hút hàng loạt tuyển thủ hàng đầu từ khắp các châu lục.

Mùa giải 2024/25, Arsenal và Aston Villa cùng góp mặt ở tứ kết UEFA Champions League, giúp nước Anh trở thành nền bóng đá đầu tiên có 9 CLB khác nhau từng lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Âu.

Đó là minh chứng cho việc sức mạnh của Premier League không chỉ tập trung ở một vài ông lớn, mà đang được phân bổ rộng hơn tới nhiều đội bóng: từ nhóm dẫn đầu đến các CLB tầm trung. Có lẽ vì thế mà tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ lúc này, bên cạnh Arsenal hay Manchester City, những cái tên như Crystal Palace và Sunderland cũng đang để lại dấu ấn đậm nét.

World Cup 2026 vẫn còn phía trước. Khi cuộc đua tới chức vô địch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, liệu những cầu thủ đang thi đấu tại Premier League có tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng áp đảo của mình, hay đây sẽ là thời điểm các ngôi sao đến từ La Liga, Bundesliga và Ligue 1 tạo nên sự khác biệt?

Dù câu trả lời ra sao thì tới thời điểm này có thể nói, dấu giày Premier League đã in đậm lên hành trình của giải đấu và trở thành những miếng ghép quan trọng trong kỳ World Cup lịch sử này.