Thêm nhiều trường hợp chia sẻ, tác với hệ thống của Lê Trung Khoa bị mời làm việc

TPO - Thời gian gần đây, cơ quan công an tại Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp đã mời làm việc với nhiều chủ tài khoản Facebook có hành vi tương tác, chia sẻ với trang, kênh trong hệ thống “Thời báo” của Lê Trung Khoa và đồng bọn.

Tại Vĩnh Long, Công an xã Hưng Khánh Trung vừa mời làm việc với N.M.P và L.M.C (ngụ tại địa phương), cả 2 dùng tài khoản Facebook tương tác với trang, kênh của hệ thống “Thời báo”, Lê Trung Khoa và đồng bọn.

Cả 2 thừa nhận, do thiếu hiểu biết đã tiếp cận và tương tác với những bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, không có động cơ, mục đích chống Đảng và Nhà nước. Sau khi được cơ quan công an giải thích, giáo dục, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã tương tác và cam kết không tái phạm.

Công an xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long làm việc với chủ tài khoản Facebook.

Trước đó, từ ngày 23-26/6, Công an xã Mỏ Cày (Vĩnh Long) cũng mời làm việc với 5 chủ tài khoản Facebook có hành vi tham gia tương tác với trang, kênh của hệ thống “Thời báo”, Lê Trung Khoa và đồng bọn. Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã tương tác, hủy theo dõi trang, kênh có nội dung xấu độc và cam kết không tái phạm.

Tại Cần Thơ, Công an Thành phố cũng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng Facebook để tương tác, bình luận, chia sẻ bài viết từ tài khoản của Lê Trung Khoa, trong đó đã xử phạt hành chính 1 trường hợp.

Theo đó, lực lượng chức năng đã mời làm việc L.T.N. (SN 1985) và L.M.T. (SN 1965, cùng ngụ phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ). Cả 2 từng truy cập, tương tác với các bài viết trên tài khoản của Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cả 2 đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung liên quan, rời khỏi các hội nhóm và cam kết không tái phạm.

Cùng vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.M.L. (SN 1983, ngụ xã Lương Tâm) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trong đó có các bài viết được chia sẻ từ tài khoản do Lê Trung Khoa quản lý. Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan và cam kết không tái phạm.

Tại Đồng Tháp, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp với Công an tỉnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội trên địa bàn có tham gia, theo dõi các hội, nhóm có hoạt động chống phá trên không gian mạng. Qua xác minh, Công an xã đã tiến hành mời làm việc 4 cá nhân có liên quan. Tại cơ quan Công an, các cá nhân đã thừa nhận việc tham gia các hội, nhóm, chủ yếu do hạn chế về nhận thức dẫn đến việc tham gia các hội, nhóm có nội dung vi phạm mà không lường hết được hậu quả.

Sau khi được tuyên truyền, cả 4 trường hợp đều nhận thức được sai phạm, tự nguyện rời khỏi các hội, nhóm có nội dung chống phá, cam kết không tái phạm.

Cùng vụ việc, Công an phường Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp) đã phát hiện và mời làm việc N.V.B và L.V.L (ngụ địa phương) tham gia hội, nhóm chống phá, thường xuyên chia sẻ tin, bài, video có nội dung xấu, độc từ các trang như “Việt Tân”, Việt Nam Thời Báo”, Chân trời mới media”, “Tiếng nói tự do dân chủ”. Làm việc với cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai trái và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội cần lựa chọn những trang chính thống, kiểm chứng, xác thực. Tuyệt đối không tham gia, chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.