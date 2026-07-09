Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Làn sóng giận dữ đổ lên đầu Lee Byung Hun

Minh Vũ

TPO - Màn hợp tác của Lee Byung Hun và mỹ nhân Go Youn Jung gây ra cuộc tranh cãi: "Có phải Hàn Quốc hết diễn viên trẻ rồi không".

Trang Naver đưa tin dự án điện ảnh cổ trang Nambeol xác nhận hai diễn viên chính do Lee Byung Hun và Go Youn Jung đảm nhận. Đáng nói cả hai cách nhau tới 26 tuổi gây nên tranh cãi vì sự cách biệt tuổi tác và ngoại hình quá lớn, ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của khán giả.

Những ý kiến phản đối việc nhà sản xuất lựa chọn ngôi sao đã bước sang độ tuổi U60 như Lee Byung Hun cho thấy nền điện ảnh Hàn Quốc hoạt động khá cục bộ, tài nguyên phim ảnh được phân phối cho một số ngôi sao nhất định. Việc các "ông già" lũng đoạn thị trường điện ảnh cho thấy tương lai nghệ thuật của Hàn Quốc khá tăm tối khi không còn diễn viên trẻ đủ sức hút hay đủ sức gánh vác được các dự án. Những khán giả này cũng cảm thấy khó chịu khi nam diễn viên đáng tuổi bố lại diễn cảnh tình cảm với các sao nữ trẻ tuổi, vì vậy họ muốn nhà sản xuất lựa chọn một nam diễn viên khác cùng độ tuổi để sánh đôi với Go Youn Jung.

Trước đó, Lee Byung Hun cũng gây tranh cãi khi đóng cặp với diễn viên trẻ tuổi Kim Tae Ri kém anh tới 20 tuổi trong phim Quý ngài ánh dương.

lee6a.jpg
lee8.jpg
Lee Byung Hun bất ngờ bị chỉ trích vì đóng cặp với đàn em kém 26 tuổi Go Youn Jung.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng điện ảnh vốn là thị trường khắc nghiệt, nhiều diễn viên thành công ở mảng truyền hình, nhưng không đủ sức hút phòng vé. Go Youn Jung là ngôi sao trẻ, việc được đóng phim với ông hoàng phòng vé như Lee Byung Hun là cơ hội tốt, giúp cô giảm bớt áp lực về doanh thu. Đây là cơ hội hiếm có bởi những vai nữ nổi bật trên màn ảnh thường được giao cho các diễn viên giàu kinh nghiệm hơn như Son Ye Jin, Kim Go Eun, Kim Tae Ri hay Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon.

Mặt khác, Nambeol là dự án cổ trang hành động, không phải phim tình cảm. Trong các phim cổ trang Hàn Quốc, nam chính thường để râu nên nhìn già dặn, vì vậy tuổi tác của nam chính không phải là vấn đề lớn ở bộ phim này.

"Được tham gia phim của Lee Byung Hun thì rõ ràng Go Yoon Jung được hưởng lợi chứ còn gì. Hơn nữa, nữ diễn viên muốn chen chân vào phim điện ảnh với vai hay cực kỳ khó", " Đạo diễn vốn là đạo diễn hình ảnh rất nổi tiếng, Lee Byung Hun vừa có thực lực vừa có sức hút với khán giả, đóng nữ chính thì thật sự là cơ hội rất tốt cho Go Yoon Jung", "Phim cổ trang võ hiệp mà cứ đòi nam diễn viên đồng lứa", "Với vị thế hiện tại của Go Yoon Jung thì chính cô ấy là người chọn dự án. Hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy", "Nhà sản xuất có thể thay Go Yoon Jung tìm diễn viên trẻ khác, chứ họ không muốn mất Lee Byung Hun đâu, ai quan trọng thì phải biết chứ", "Được đóng vai chính cùng Lee Byung Hun là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Go Yoon Jung, hy vọng phim sẽ suôn sẻ", nhiều khán giả cho rằng không nên quá quan trọng vấn đề tuổi tác giữa hai diễn viên trong phim điện ảnh.

Nambeol được đạo diễn bởi nhà quay phim Lee Mo Gae, người từng phụ trách quay phim cho các tác phẩm như 12.12: The Day (Seoul Spring), Exhuma Hunt. Đây là tác phẩm đầu tay của anh, khi vừa công bố, dự án Nambeol đã được đánh giá cao. Những người ủng hộ cho rằng đây là sự kết hợp giữa đẳng cấp, kinh nghiệm dày dặn của ảnh đế Lee Byung Hun và nét đẹp tươi trẻ đài các, thực lực đang lên của mỹ nhân Go Youn Jung, hứa hẹn mang đến tác phẩm bùng nổ cả về phần nhìn lẫn cảnh hành động mãn nhãn.

Nambeol lấy bối cảnh những năm đầu của triều đại Joseon, phim kể về 9 chiến binh đến từ các tầng lớp và xuất thân khác nhau cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đến đảo Tsushima để giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc.

Go Youn Jung sinh năm 1996, xuất hiện liên tục trong các dự án hot như Hoàn hồn 2, Sweet Home 2, Death's Game, Light Shop... Dù đóng vai phụ hay thậm chí chỉ là khách mời, Go Youn Jung vẫn gây chú ý nhờ gương mặt đạt tỷ lệ kim cương của mình. Năm 2003, với tác phẩm Moving, Go Youn Jung nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc.

lee11a.jpg
lee9a.jpg
Go Youn Jung là diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc.

Đến năm 2025, với bộ phim Resident Playbook (Chuyện đời bác sĩ nội trú), phần ngoại truyện của siêu phẩm phim truyền hình Hospital Playlist, Go Youn Jung đã có được vai diễn nặng ký đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2026, cô gây bão khi đóng chính trong phim truyền hình Tiếng yêu này, anh có dịch được không?

Go Youn Jung từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại. Tuy nhiên, những đường nét trên gương mặt của Go Youn Jung vẫn tự nhiên, do đó nữ diễn viên được khen ngợi là "nữ hoàng dao kéo hoàn mỹ nhất Hàn Quốc".

Minh Vũ
#Lee Byung Hun #Go Youn Jung #Nambeol #Tiếng yêu này #anh có dịch được không #Resident Playbook #Chuyện đời bác sĩ nội trú #sao Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe