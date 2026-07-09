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Văn hóa

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Bổ nhiệm Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai giữ chức Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Gia Linh

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Quyết định bổ nhiệm được trao cho NSƯT Bùi Như Lai trong Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ tổ chức ngày 7/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định số 1465/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình công tác cán bộ, trên cơ sở các quy định hiện hành về quản lý viên chức lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Việc kiện toàn vị trí Hiệu trưởng được kỳ vọng tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới.

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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Đây là lần bổ nhiệm mới sau khi ông Bùi Như Lai được công nhận giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội theo Quyết định số 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025.

NSƯT Bùi Như Lai sinh năm 1979, xuất thân từ gia đình lao động. Ông tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, sau đó học Đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Trên sân khấu, ông từng là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1. Với phong cách sáng tạo độc đáo, ông đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.

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NSƯT Bùi Như Lai dự Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ vào ngày 7/7.

Từ năm 2019, ông trở về Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.

Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn như Tái sinh, Đến bờ bên kia, Ê-đíp làm vua, Như hạt mưa sa... Ngoài sân khấu, ông cũng tham gia điện ảnh - truyền hình với các vai diễn ấn tượng trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Cha tôi, người ở lại. Năm 2019, Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu NSƯT và nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Gia Linh
#Bùi Như Lai #Hiệu trưởng #Sân khấu - Điện ảnh #Hà Nội #Giáo dục đại học #Nhiệm kỳ 2026-2031 #Đổi mới

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