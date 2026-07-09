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Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kịp thời đưa ngư dân Lâm Đồng vào bờ điều trị

Thái Lâm

TPO - Một ngư dân tỉnh Lâm Đồng gặp vấn đề sức khỏe khi đánh bắt trên ngư trường Trường Sa đã được Tàu 571 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa vào bờ điều trị, sau khi được Bệnh xá đảo Song Tử Tây sơ cứu.

Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bàn giao một ngư dân cho gia đình sau khi được tàu Hải quân đưa từ quần đảo Trường Sa vào bờ để điều trị bệnh.

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Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kịp thời đưa ngư dân Lâm Đồng vào bờ điều trị.

Trước đó, tàu cá BTh 97887-TS xuất bến từ Cảng Phú Quý (Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa. Trong quá trình đánh bắt, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc (sinh năm 1993, trú ở tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện triệu chứng đau đầu chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ngư dân mắc hội chứng tiền đình cấp nên điều trị ban đầu và đề nghị chuyển vào đất liền để tiếp tục theo dõi.

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Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân họp bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ, Tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã nhanh chóng cơ động tiếp nhận bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây, tổ chức chăm sóc và theo dõi sức khỏe trong suốt hành trình đưa vào bờ. Khi cập Cảng Cam Ranh, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc được các bác sĩ Đội Điều trị 486 kiểm tra sức khỏe.

Sau khi xác định tình trạng ổn định, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các thủ tục, bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương để tiếp tục điều trị.

Thái Lâm
#Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân #Lâm Đồng #ngư dân Lâm Đồng #Trường Sa

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