Đồng Tháp truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước.

Tham dự lễ truy điệu, an táng có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nhân dân.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 47 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên đất Campuchia và 21 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với Tổ quốc. Đây còn là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội và Nhân dân cả nước, minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác chân thành giữa Việt Nam - Campuchia, được vun đắp bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ”, ông Tuấn nói.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đọc điếu văn tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tỉnh quyết tâm đưa ngày càng nhiều người con của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và xác định danh tính các anh.

Đại biểu thực hiện nghi thức an táng 68 hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đã thành kính tiễn đưa 68 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông.