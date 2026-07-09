Sắp tiếp nhận hồ sơ giải mã đơn vị 926 liên quan di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gồm: hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 8/7, thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn TPHCM, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong việc khai thác, kết nối và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Ngày 18/6 vừa qua, ông Stephen Maxner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech đã trao tặng một số hồ sơ, tư liệu về liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh cho Ban Chỉ đạo 515 TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Dự kiến, lễ tiếp nhận sẽ diễn ra vào chiều nay (9/7) tại trụ sở UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm: hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tìm kiếm và quy tập các hài cốt, di vật của liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Những tài liệu này được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác các hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đối chiếu dữ liệu, xác minh thực địa, kết nối các nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thân nhân, trao trả kỷ vật khi đủ điều kiện.

Thông tin từ các hồ sơ tiếp nhận cũng sẽ là cơ sở để mở rộng công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị quân đội, nhân chứng lịch sử và các tổ chức liên quan trong quá trình xác minh, làm rõ những thông tin còn thiếu.