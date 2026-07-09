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Thế giới

Iran tung đòn đáp trả, Mỹ tuyên bố dừng tấn công

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Iran cáo buộc quân đội Mỹ tấn công một cây cầu đường sắt ở miền bắc nước này trong cuộc đột kích đêm ngày 8, rạng sáng 9/7. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công gần đây.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tên lửa Mỹ đã bắn trúng một cây cầu đường sắt ở Aqqala, khu vực phía đông bắc Tehran, gần biên giới Iran với Turkmenistan.

Video từ truyền thông Iran xác nhận, một cây cầu đường sắt đã bị hư hại gần Aqqala. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Hiện trường vụ tấn công cây cầu đường sắt ở Aqqala. (Nguồn: CNN)

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Mỹ chủ yếu tập trung các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz, nhưng cuộc tấn công mới nhất cách tuyến đường thủy quan trọng này khoảng 900 dặm.

Ngoài cây cầu nói trên, các video lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy hậu quả của cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một tháp điều khiển hàng hải ở thành phố cảng Chabahar, trên bờ biển phía đông nam của Iran.

Chabahar - nằm trên bờ biển phía bắc Vịnh Oman, gần biên giới Iran với Pakistan - đã bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ và mất điện vào đêm 8 rạng sáng 9/7, khi Mỹ bắt đầu tấn công nước này, theo truyền thông nhà nước Iran.

Tháp điều khiển hàng hải bị hư hại. (Nguồn: CNN)

Bệnh viện Imam Ali ở Chabahar đã bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công, và hai bến tàu cũng bị nhắm mục tiêu tại thành phố cảng này.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại lời đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Iran, ám chỉ rằng Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện và nhà máy khử muối. Ông nói: “Tôi không muốn làm điều đó, nhưng nếu cần thiết, chúng ta sẽ phá hủy chúng”.

Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng như nhà máy nước và điện có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Đòn đáp trả của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain để đáp trả làn sóng tấn công mới nhất của Mỹ, theo một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước IRIB công bố.

Hải quân và Không quân IRGC cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở và công trình của Mỹ, bao gồm Trại Arifjan và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Shaikh Isa và Juffair ở Bahrain.

Juffair là nơi đặt Căn cứ Hỗ trợ Hải quân - căn cứ hải quân chính của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Mỹ.

Theo các nhà chức trách, còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain và Kuwait vào sáng 9/7. Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đáp trả "các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái thù địch".

Quân đội Iran cảnh báo sẽ mở rộng phản ứng sang các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tiếp tục tấn công.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công nhằm vào Iran, nhắm trúng khoảng 90 mục tiêu quân sự, bao gồm các hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát ven biển, các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc theo bờ biển Iran.

Minh Hạnh
CNN
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