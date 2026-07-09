Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết hiện nay, các lực lượng bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.

Sáng 9/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp tục công việc đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Đây cũng là buổi đầu tiên các lực lượng chức năng tiến hành mở rộng khu vực đào để có thể tìm kiếm, quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ và di vật.

2t8a2481.jpg
Các chiến sĩ đội K sử dụng phương tiện cơ giới để đào những lớp đất bề mặt và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: Ngô Tùng
2t8a2563.jpg
Đây cũng là nơi trước đó các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên.
Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Video: Ngô Tùng

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đội K), Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, qua quá trình gặp gỡ nhân chứng, khảo sát và đào thăm dò tại khu vực rãnh mộ, cơ quan chức năng đã phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ. Hiện nay, các lực lượng bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.

“Các lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục tập trung cao nhất nhằm tìm kiếm được hết các bác, các chú ở khu vực này đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang. Chúng tôi xác định không được bỏ sót những di vật hoặc những vật thể nhỏ nhất”, Trung tá Hà chia sẻ.

2t8a2525.jpg
2t8a2526.jpg
Sau khi phương tiện cơ giới múc những lớp đất phía trên, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dùng bay tay cào để xác định những vật thể lẫn trong đất.
2t8a2582.jpg
Chiến sĩ công binh rà quét cẩn thận phục vụ công tác dò tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tình nguyện đăng ký tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, Trung sĩ Vũ Đức Tâm - Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) bày tỏ mong muốn được góp sức để giúp các liệt sĩ về với quê hương.

Công việc của Trung sĩ Tâm là phụ giúp các chú, các anh em đào tìm, sắp xếp và quản lý vật chất. Tất cả đều nỗ lực để cùng nhau tìm kiếm được bằng hết những gì còn sót lại tại đây.

Anh cho biết, ban đầu cũng lạ lẫm vì đây là công việc mới lần đầu tiên được làm nhưng cũng rất sốt sắng, hăng hái để chung tay cho công cuộc thiêng liêng này. Những nỗ lực của đội đã được đền đáp khi các thành viên tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

“Tôi rất xúc động khi thấy được hài cốt đầu tiên của các chú, các anh trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Lúc đó tôi cũng run run khi lần đầu tiên thấy những di vật, mẫu vật,những tấm tăng, tấm áo phòng hóa bảo bọc các chú, các anh”, chàng thanh niên bộc bạch.

2t8a2556.jpg
Ông Nguyễn Thành Phước (bìa phải) trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM về các vị trí nghi có liệt sĩ được chôn cất.

Theo dõi suốt buổi tìm kiếm, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thới Sơn) nói khi còn là cậu bé 12 tuổi, ông đã chứng kiến cảnh lính Việt Nam Cộng hòa đào rãnh dài rồi bỏ xác các liệt sĩ xuống rãnh để chôn vào mùa Xuân năm 1968. Mỗi hầm chôn khoảng 300 người, hai hầm khoảng 600 người.

“Tôi vui và xúc động khi đã đã chỉ được vị trí chính xác để có thể đưa các bác, các chú, các anh về với quê hương, đồng đội, gia đình, để có nơi hương khói”, ông Phước bày tỏ.

Nhiều cuộc gọi cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đào tìm, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM, đánh giá cao vai trò của báo chí và cộng đồng mạng đã đồng hành, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông khẳng định nếu không có sự đồng hành thiết thực trên thì công cuộc này sẽ rất khó khăn.

2t8a2498.jpg
Hoạt động thăm dò, đào tìm được tiến hành với sự khẩn trương, cẩn trọng và trang nghiêm.
2t8a2518.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chỉ đạo công tác đào tìm tại hiện trường.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, từ công tác truyền thông, báo chí, các nhân chứng đã tham gia đồng hành xuyên suốt với Bộ Tư lệnh TPHCM từ những ngày đầu trong công tác phối hợp xác minh, khảo sát và mang lại kết quả hiện nay.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cũng thông tin, cơ quan này đang tiến hành thu thập thông tin các nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong các trận đánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 30, rạng sáng 31/1/1968. “Sau một ngày được các cơ quan báo chí, truyền thông lan tỏa trên các phương tiện, chúng tôi đã thu nhận trên 50 tin nhắn và cuộc gọi có giá trị, phục vụ cho việc tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất về sau”, Thiếu tướng Trung cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: Sau Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Tư lệnh TPHCM vẫn sẽ tiếp tục các công việc tìm kiếm với sự quyết tâm cao. Hành trình này vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nào đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội.

Ngô Tùng
#chiến sĩ công binh #đào tìm #tìm kiếm #quy tập hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #Ban Chỉ đạo 515 TPHCM #Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung #nhân chứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe