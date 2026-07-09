Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Xưởng thời trang chuyển sang may túi đựng thi thể sau thảm họa động đất Venezuela

Bình Giang

TPO - Ngồi trong văn phòng giữa những bản phác thảo mẫu váy áo, nhà thiết kế thời trang Efrain Mogollon bắt đầu 1 ngày làm việc ở Venezuela như thường lệ.

Nhưng ở xưởng phía ngoài, những công nhân cặm cụi bên máy may không còn làm ra các bộ trang phục rực rỡ. Với gương mặt trĩu nặng, họ ghép những tấm nhựa màu đen thành túi đựng thi thể.

img-2125.jpg
img-2126.jpg
Xưởng may của nhà thiết kế Efrain Mogollon chuyển thành nơi may túi đựng thi thể. (Ảnh: Reuters)

Thay đổi này diễn ra sau 2 trận động đất kinh hoàng cách đây 2 tuần, khiến hệ thống ứng phó thảm họa rơi vào tình trạng quá tải. Điểm trang trí duy nhất trên mỗi chiếc túi đựng thi thể là hình Chúa Jesus được dập nổi cạnh khóa kéo.

“Đó là cảm giác hoàn toàn khác”, ông Mogollon nói khi chất nhiều túi đựng thi thể lên phía xe cứu thương ở Catia la Mar - khu dân cư ven biển thuộc bang La Guaira. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau 2 trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 hôm 24/6.

“Chúng tôi cũng cảm thấy an ủi với đóng góp nhỏ bé của mình. Từ nền tảng mà chúng tôi có, chúng tôi đang giúp đỡ mọi người”, ông Mogollon chia sẻ, khi đứng giữa con phố nơi nhiều tòa nhà chỉ còn là những đống bê tông, gạch đá và thép ngổn ngang.

Người dân địa phương thực hiện phần lớn công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hiện trường, với sự hỗ trợ của các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều nước, lực lượng cứu hỏa và các tình nguyện viên quân đội.

Trong những ngày đầu sau thảm họa, người dân cũng là nguồn hỗ trợ chủ yếu về lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác, đặc biệt tại bang La Guaira. Các tổ chức nhân đạo quốc tế, trong đó có Ủy ban Cứu hộ quốc tế, cho biết công tác cứu trợ vẫn chưa theo kịp quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trở lại xưởng may chật kín người, đội ngũ của ông Mogollon trải những cuộn nhựa polyethylene màu đen lên chiếc bàn lớn. Những cuộn vải màu hồng, đỏ và xanh và ma-nơ-canh-nữ được cất sang một bên.

Nữ công nhân Mary Castillo đã may túi đựng thi thể suốt 2 tuần qua. Bà cho biết công việc này rất đau lòng, nhưng cũng mang lại cho bà cảm giác mình đang làm điều có ý nghĩa giữa thảm kịch.

“Đó là điều rất buồn. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc và nỗ lực để cùng nhau vượt qua”, bà nói.

Theo số liệu từ các quan chức Venezuela, 2 trận động đất liên tiếp đã khiến 3.811 người thiệt mạng. Nhiều người đang phải sống trong các khu tạm trú hoặc ngoài trời sau khi 190 tòa nhà sụp đổ và 856 tòa nhà khác bị hư hại.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Venezuela #Động đất Venezuela #Túi đựng thi thể

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe