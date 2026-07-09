Vạch trần bẫy tiền ảo BIT99 khiến nhiều người bị thao túng, bán nhà để đầu tư

TPO - Từ chiêu tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, đường dây tiền ảo đa cấp BIT99 từng bước thao túng tâm lý, dụ nhiều người vay nợ, cầm cố, thậm chí bán nhà đất để đổ tiền đầu tư. Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố hai đối tượng cầm đầu, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thực hiện lệnh khởi tố 2 đối tượng.

Ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan.

Trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Bằng thủ đoạn này, bước đầu xác định 2 đối tượng Được và Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống BIT99 được tổ chức rất chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh.

Hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây.

Các đối tượng trước hết đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.

Khi đã tạo dựng được niềm tin, các đối tượng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, thực chất các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ để âm thầm rút tiền của nhà đầu tư, sau đó viện lý do "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.