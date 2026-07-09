Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vạch trần bẫy tiền ảo BIT99 khiến nhiều người bị thao túng, bán nhà để đầu tư

Nguyễn Thành

TPO - Từ chiêu tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, đường dây tiền ảo đa cấp BIT99 từng bước thao túng tâm lý, dụ nhiều người vay nợ, cầm cố, thậm chí bán nhà đất để đổ tiền đầu tư. Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố hai đối tượng cầm đầu, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

z8023373667665-2431dd4417a8fb68276127885d0d3227.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố 2 đối tượng.

Ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan.

Trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Bằng thủ đoạn này, bước đầu xác định 2 đối tượng Được và Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống BIT99 được tổ chức rất chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh.

z8023373701686-b988956ef77616883771277981d7d639.jpg
Hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây.

Các đối tượng trước hết đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.

Khi đã tạo dựng được niềm tin, các đối tượng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, thực chất các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ để âm thầm rút tiền của nhà đầu tư, sau đó viện lý do "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị những trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi, liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Lừa đảo tiền ảo đa cấp #Chiến thuật thao túng tâm lý #Hệ thống Ponzi và lừa đảo tài chính #Tác động đến người trẻ và sinh viên #Chống tội phạm công nghệ cao #Đà Nẵng #Công an TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe