Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 200 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng, đã khởi tố 12 bị can để điều tra.

Ngày 9/7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Một đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại các xã Sơn Hòa, Suối Trai, Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan. Lực lượng công an đồng thời đưa 8 đối tượng về làm việc và triệu tập thêm 4 người có liên quan để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời khởi tố 12 bị can.

Trong số này, Phạm Ngọc Từ (SN 1990, trú xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Công Vũ (SN 1990, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc"; 10 bị can còn lại bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Bộ đôi sa lưới vì cá độ bóng đá

Ngày 9/7, Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá thành công vụ án đánh bạc trên không gian mạng, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tài xỉu, với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 400 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện Lê Văn Cao (SN 1980) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983), cùng trú xã Nam Đàn, thường xuyên tham gia cá độ bóng đá thông qua các website, ứng dụng trực tuyến. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau phục vụ việc giao dịch, thanh toán.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh, thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định, riêng trong ngày 1/7/2026, 2 đối tượng đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu với số tiền khoảng 56 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, từ ngày 1/5/2026 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 400 triệu đồng.