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Nhà 2 tầng ở Bắc Ninh bất ngờ đổ sập

Nguyễn Thắng

TPO - Trưa 9/7, một căn nhà 2 tầng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ sập khi công trình liền kề được phá dỡ để cải tạo. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sập nhà 2 tầng ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh). Video: Nguyễn Thắng

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận toàn bộ ngôi nhà 2 tầng đã đổ sập xuống nền đất. Gạch đá, bê tông, cốt thép cùng nhiều vật dụng bên trong bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, trong khi lực lượng chức năng phường Bắc Giang nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và kiểm tra công trình.

Theo ghi nhận, công trình liền kề, nơi đang được phá dỡ để chuẩn bị xây mới, cũng bị ảnh hưởng. Hàng rào tôn cao nhiều mét bị sức ép từ vụ sập làm cong vênh, đổ gập xuống nền đất, nhiều khung thép biến dạng.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Một lãnh đạo phường Bắc Giang cho biết, ngôi nhà đang cải tạo và căn nhà 2 tầng bị sập đều thuộc cùng một chủ sở hữu. Sự cố xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 9/7.

Theo vị lãnh đạo này, vụ sập không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng phường Bắc Giang đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn của công trình liền kề và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thắng
#Sập nhà 2 tầng Bắc Ninh #Công trình cải tạo gặp sự cố #Ảnh hưởng đến nhà liền kề

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