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Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam sang Lào dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ III

Ngọc Tú

TPO - Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào), Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Sáng 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào, dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Chương trình diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, làm trưởng đoàn.

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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu tại Lào. (Ảnh: Ngọc Lâm).
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Đông đảo người dân có mặt từ sớm để chào đón các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Cùng tham gia đoàn còn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An), ngay từ sáng sớm 9/7, các lực lượng cùng đông đảo nhân dân địa phương đã có mặt hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ chương trình giao lưu.

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Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền. (Ảnh: Ngọc Lâm).
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Đại tướng Khamliang Outhakaysone tô son cột mốc chủ quyền. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Trong ngày đầu tiên của chương trình tại Lào, hai đoàn tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và an sinh xã hội. Sau lễ đón tại khu vực Cột mốc 460, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức chào, tô son Cột mốc 460 và trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc phía Lào, thể hiện quyết tâm cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Tiếp đó, đoàn đến dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay) do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 460. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng sẽ đến thăm và trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học ở huyện Xaychamphone (tỉnh Bolykhamxay); đến tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Trạm y tế quân dân bản Xốp Tờng và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào.

Kết thúc các hoạt động trong ngày 9/7, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ làm lễ chia tay phía Lào tại Cửa khẩu Nặm On và trở về nước.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị trong khuôn viên cột mốc phía Lào. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Những năm qua, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành điểm sáng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng của hai nước. Không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, chương trình còn tạo cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III. (Ảnh: Ngọc Lâm).

Với chuỗi hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và địa phương hai nước. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ngọc Tú
#Nghệ An #Lào #Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Lai Châu #giao lưu hữu nghị Quốc phòng #Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ III #biên giới #Cửa khẩu

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