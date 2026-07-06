Sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào tiếp lửa truyền thống liên minh chiến đấu

TPO - Diễn ra từ ngày 6/7 đến 14/7, chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào năm 2026 góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết đặc biệt, tiếp thêm động lực để thế hệ sĩ quan trẻ hai nước kế thừa và phát huy mối quan hệ gắn bó được hun đúc qua lịch sử liên minh chiến đấu.

Sáng 6/7, mở đầu chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào năm 2026, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm và tham quan Bảo tàng Kaysone Phomvihane tại Thủ đô Viêng Chăn.

Sĩ quan trẻ hai nước tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở Thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Tại đây, thế hệ sĩ quan trẻ hai nước đã bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân các dân tộc Lào, người bạn lớn thủy chung, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam,

Sinh thời, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong là những người đã đặt nền móng vững chắc, dày công gây dựng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền chặt.

Ngay sau lễ dâng hoa, đoàn đã tham quan các gian trưng bày lịch sử bên trong bảo tàng. Qua những hình ảnh sống động và hàng ngàn hiện vật quý giá, các sĩ quan trẻ Việt Nam đã được tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc kiên cường của quân và dân nước bạn Lào.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam viết lưu bút tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Đặc biệt, những tư liệu về liên minh chiến đấu giữa Quân đội hai nước để lại nhiều xúc động đối với thế hệ sĩ quan trẻ. Tình cảm "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", kề vai sát cánh trong những năm tháng kháng chiến tiếp tục là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng hôm nay.

Chuyến tham quan ý nghĩa trong ngày hoạt động chính thức đầu tiên đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để thế hệ sĩ quan trẻ hai nước ý thức rõ hơn về vai trò xung kích, tiếp tục kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống tốt đẹp của cha anh, chung tay gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

“Được trực tiếp chiêm ngưỡng những kỷ vật lịch sử tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, thế hệ sĩ quan trẻ chúng tôi hôm nay càng thấm thía sâu sắc giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là nguồn động lực to lớn để tuổi trẻ Quân đội hai nước không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền và vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào”, Đại úy Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ.

Các thành viên trong đoàn nghe thuyết minh về lịch sử liên minh chiến đấu hào hùng giữa Quân đội hai nước.