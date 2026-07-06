Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng trăm cán bộ phụ trách Đội tham gia huấn luyện toàn quốc

Diệu Nhi

TPO - Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức khai mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 với sự tham gia của 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết, Trại Huấn luyện năm nay mang chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn hòa cùng biển xanh", diễn ra từ ngày 5 - 11/7/2026.

Trại được thiết kế với 7 chủ đề huấn luyện xuyên suốt gắn với hình ảnh khăn quàng đỏ - biểu tượng thiêng liêng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: Khăn hồng hội ngộ, Khăn hồng sẵn sàng, Khăn hồng rèn luyện, Khăn hồng tài năng, Khăn hồng tình bạn, Khăn hồng niềm tin và Khăn hồng vươn xa.

Chương trình kết hợp giữa huấn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn, làm việc nhóm, thử thách dã ngoại và các nội dung đánh giá năng lực, tạo môi trường học tập sinh động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi trại sinh.

img-2863.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương phát biểu khai mạc tại chương trình.

"Mỗi trại sinh không chỉ đến Trại Huấn luyện để học thêm một kỹ năng, mà còn mang theo trách nhiệm trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp của công tác Đội tại địa phương; để sau mỗi kỳ trại, ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần Vì đàn em thân yêu tiếp tục được thắp sáng trong từng liên đội, từng mái trường trên cả nước", anh Quân nói.

Trại Huấn luyện Kim Đồng là hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cấp Trung ương dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và huấn luyện viên công tác Đội.

Qua các nội dung huấn luyện chuyên sâu về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động, chương trình góp phần chuẩn hóa đội ngũ phụ trách Đội, xây dựng mạng lưới huấn luyện viên nòng cốt và đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

img-2864.jpg
Trại Huấn luyện năm nay diễn ra từ ngày 5 - 11/7/2026.
img-2866.jpg
Các trại sinh sẽ có những ngày được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, thể hiện sự sáng tạo liên quan đến công tác phụ trách Đội.
img-2865.jpg
Các trại sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Với tinh thần “hội tụ - rèn luyện - cống hiến”, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 không chỉ là hành trình nâng cao năng lực của đội ngũ phụ trách Đội mà còn góp phần lan tỏa tình yêu nghề, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, vì sự phát triển của tổ chức Đội trong giai đoạn mới.

Diệu Nhi
#Hội đồng Đội Trung ương #Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc #trại sinh #cán bộ phụ trách Đội #thiếu nhi #công tác Đội #Vì đàn em thân yêu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe