Hàng trăm cán bộ phụ trách Đội tham gia huấn luyện toàn quốc

TPO - Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức khai mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 với sự tham gia của 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết, Trại Huấn luyện năm nay mang chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn hòa cùng biển xanh", diễn ra từ ngày 5 - 11/7/2026.

Trại được thiết kế với 7 chủ đề huấn luyện xuyên suốt gắn với hình ảnh khăn quàng đỏ - biểu tượng thiêng liêng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: Khăn hồng hội ngộ, Khăn hồng sẵn sàng, Khăn hồng rèn luyện, Khăn hồng tài năng, Khăn hồng tình bạn, Khăn hồng niềm tin và Khăn hồng vươn xa.

Chương trình kết hợp giữa huấn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn, làm việc nhóm, thử thách dã ngoại và các nội dung đánh giá năng lực, tạo môi trường học tập sinh động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi trại sinh.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương phát biểu khai mạc tại chương trình.

"Mỗi trại sinh không chỉ đến Trại Huấn luyện để học thêm một kỹ năng, mà còn mang theo trách nhiệm trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp của công tác Đội tại địa phương; để sau mỗi kỳ trại, ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần Vì đàn em thân yêu tiếp tục được thắp sáng trong từng liên đội, từng mái trường trên cả nước", anh Quân nói.

Trại Huấn luyện Kim Đồng là hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cấp Trung ương dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và huấn luyện viên công tác Đội.

Qua các nội dung huấn luyện chuyên sâu về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động, chương trình góp phần chuẩn hóa đội ngũ phụ trách Đội, xây dựng mạng lưới huấn luyện viên nòng cốt và đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Trại Huấn luyện năm nay diễn ra từ ngày 5 - 11/7/2026.

Các trại sinh sẽ có những ngày được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, thể hiện sự sáng tạo liên quan đến công tác phụ trách Đội.

Các trại sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Với tinh thần “hội tụ - rèn luyện - cống hiến”, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 không chỉ là hành trình nâng cao năng lực của đội ngũ phụ trách Đội mà còn góp phần lan tỏa tình yêu nghề, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, vì sự phát triển của tổ chức Đội trong giai đoạn mới.