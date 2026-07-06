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Giới trẻ

Xem 'kình ngư nhí' tranh tài

Ngọc Tú

TPO - Không chỉ là sân chơi thể thao mùa hè, Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 còn góp phần nâng cao kỹ năng bơi lội, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước.

Video hấp dẫn màn tranh tài của các "kình ngư nhí" tại Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026.
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Chiều 5/7, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức vòng chung kết, tổng kết và trao giải Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 với sự tham gia của hơn 220 vận động viên.
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Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII﻿, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, góp phần rèn luyện thể chất, khơi dậy niềm yêu thích môn bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi.
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Năm nay, giải thu hút hơn 220 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tranh tài ở 6 nội dung gồm: bơi 50m tự do nam và nữ lứa tuổi 8-10, 11-13 và 14-15. Không chỉ có các vận động viên đến từ khu vực thành thị, nhiều em nhỏ ở các xã miền núi cũng vượt quãng đường hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét để tham dự giải.
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Với tinh thần thi đấu quyết tâm, các "kình ngư nhí﻿" đã mang đến những màn bứt tốc hấp dẫn, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên đường đua xanh.
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Các "kình ngư nhí" ganh đua nhau từng mét nước trên đường đua.
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Theo Ban Tổ chức, giải đấu không chỉ là dịp để các em giao lưu, học hỏi, cọ xát và phát huy năng khiếu, mà còn là cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia các giải thể thao cấp cao hơn.
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Đặc biệt, thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp "Mỗi trẻ em biết bơi là thêm một cơ hội bảo vệ sự sống", góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội về vai trò của bơi lội như một kỹ năng sống thiết yếu, từ đó chung tay phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.
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Kết thúc giải, ở mỗi nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Triển vọng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Trong ảnh, Ban Tổ chức trao giải Triển vọng cho các vận động viên.
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Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên tại hạng mục bơi Nữ, Nam 14-15 tuổi.
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Trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các hạng mục Nam, Nữ 8-10 và 11-13 tuổi.
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Khép lại sau những cuộc tranh tài sôi nổi, Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 không chỉ để lại dấu ấn bởi những thành tích thể thao, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê bơi lội, xây dựng môi trường vui chơi lành mạnh trong dịp hè và lan tỏa thông điệp về việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước - vấn đề vẫn luôn được xã hội đặc biệt quan tâm mỗi dịp hè đến.
Ngọc Tú
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