Xem 'kình ngư nhí' tranh tài

TPO - Không chỉ là sân chơi thể thao mùa hè, Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 còn góp phần nâng cao kỹ năng bơi lội, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước.