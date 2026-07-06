Xem 'kình ngư nhí' tranh tài

TPO - Không chỉ là sân chơi thể thao mùa hè, Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 còn góp phần nâng cao kỹ năng bơi lội, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước.
Năm nay, giải thu hút hơn 220 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tranh tài ở 6 nội dung gồm: bơi 50m tự do nam và nữ lứa tuổi 8-10, 11-13 và 14-15. Không chỉ có các vận động viên đến từ khu vực thành thị, nhiều em nhỏ ở các xã miền núi cũng vượt quãng đường hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét để tham dự giải.
Các "kình ngư nhí" ganh đua nhau từng mét nước trên đường đua.
Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên tại hạng mục bơi Nữ, Nam 14-15 tuổi.
Trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các hạng mục Nam, Nữ 8-10 và 11-13 tuổi.
Khép lại sau những cuộc tranh tài sôi nổi, Giải Bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 không chỉ để lại dấu ấn bởi những thành tích thể thao, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê bơi lội, xây dựng môi trường vui chơi lành mạnh trong dịp hè và lan tỏa thông điệp về việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước - vấn đề vẫn luôn được xã hội đặc biệt quan tâm mỗi dịp hè đến.