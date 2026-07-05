Thanh niên chung tay xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp xanh từ cộng đồng

TPO - Mô hình “Cái Ngang xanh” được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cải thiện sinh kế cho người dân, truyền cảm hứng để nhân rộng trên cả nước, với sự tham gia của lực lượng thanh niên.

UBND xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với các đơn vị ra mắt mô hình nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu “Cái Ngang xanh”. Hoạt động thuộc dự án Green Hero Solution do Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp xây dựng. Dự án nhằm thúc đẩy các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, nâng cao sinh kế cho người dân.

Anh Tạ Hồng Sơn - Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ NN&MT cho biết, trước tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu của thị trường đối với nông sản xanh và mục tiêu giảm phát thải quốc gia, ngành nông nghiệp phải sản xuất xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Anh Tạ Hồng Sơn - Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ NN&MT.

Theo anh Sơn, tuổi trẻ ngành NN&MT sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kết nối nguồn lực xã hội và đồng hành trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất. Mỗi công trình thanh niên phải trở thành “công trình tri thức”, nơi hội tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính quyền và người dân để cùng giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành nông nghiệp.

Anh Sơn cho rằng, dự án “Cái Ngang xanh” hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn theo chuỗi giá trị khép kín, kết nối từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ đến tái sử dụng tài nguyên và phục hồi môi trường. Thành công của chương trình không chỉ đo bằng số lượng hoạt động, còn ở khả năng hình thành tư duy sản xuất mới, nâng cao năng lực của hợp tác xã, tạo dựng niềm tin và động lực để người dân chủ động chuyển đổi sang phương thức sản xuất bền vững.

Theo bà Sanne Høj Andrén - Tham tán Nông nghiệp và Thực phẩm, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi xanh cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các tổ chức xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm từ Đan Mạch trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bà Sanne Høj Andrén cho rằng, sự hợp tác lâu dài, tinh thần đổi mới và sự tham gia tích cực của cộng đồng là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi xanh. Bà kỳ vọng mô hình “Cái Ngang xanh” sẽ trở thành hình mẫu về nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, cải thiện sinh kế cho người dân, truyền cảm hứng để nhân rộng trên cả nước.

Xã Cái Ngang có hơn 5.243 ha đất sản xuất nông nghiệp, có các vùng chuyên canh giá trị kinh tế cao như mít ruột đỏ, sầu riêng, chanh...

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cái Ngang cho biết, địa phương đã từng bước phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, thúc đẩy liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn về chế biến sâu, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số, khai thác phụ phẩm nông nghiệp và nguồn lực đầu tư cho phát triển xanh.

"Mô hình “Cái Ngang xanh” là cơ hội để địa phương từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu nông nghiệp địa phương, thúc đẩy du lịch cộng đồng và cải thiện thu nhập cho người dân" - bà Phương cho hay.

Ban tổ chức trao tặng 50 bộ dụng cụ nông nghiệp, gồm thùng ủ phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh cho người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, cải tạo đất, giảm phát thải…

Mô hình “Cái Ngang xanh” giai đoạn đầu ưu tiên hai ngành hàng lúa và mít, hỗ trợ khoảng 100 hộ nông dân áp dụng các giải pháp giảm thất thoát sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân hữu cơ, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ.

Trong năm 2026-2027, mô hình sẽ xây dựng một điểm trình diễn cấp xã, hỗ trợ 10 mô hình hộ gia đình, tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật, trồng mới 500 cây xanh và từng bước liên kết tiêu thụ khoảng 100 tấn nông sản.