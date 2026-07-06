Người trẻ trao đổi về công việc xanh và công việc thỏa đáng

Gần 100 bạn trẻ tham gia "Diễn đàn Tương lai năm 2026" với chủ đề "việc làm xanh và việc làm thỏa đáng". Từ diễn đàn đã truyền đi thông điệp, tương lai xanh không nằm ở đâu xa mà nằm ngay trong ý thức và hành động nhỏ nhất của mỗi người trẻ ngày hôm nay; cũng như nhiều ý tưởng đề xuất thay đổi diện mạo thị trường lao động Việt Nam.

Ngày 6/7, tại Hà Nội, “Diễn đàn Tương lai 2026” tập trung trao đổi nội dung công việc xanh và công việc thỏa đáng, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Đây là chương trình do Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) phối hợp với Viện Friedrich -Ebert Stiftung (FES) Việt Nam tổ chức.

Theo ông Timo Rinke - Trưởng đại diện Viện FES Việt Nam, việc làm xanh không đơn thuần giảm phát thải, mà phải đi đôi với sự công bằng. Một công việc xanh đúng nghĩa phải đảm bảo quyền lợi người lao động, an toàn lao động và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Giới trẻ được xác định là những người tiên phong định hình các chuẩn mực này ngay từ hôm nay.

Các diễn giả trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những nội dung được thảo luận là vấn đề bảo hiểm xã hội cho lao động trẻ trong nền kinh tế phi chính thức (như tài xế công nghệ, người buôn bán nhỏ). TS. Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công (Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động) và bà Nguyễn Ngọc Duyên - Điều phối viên Quốc gia Chương trình Việc làm cho thanh niên (Tổ chức Lao động quốc tế - ILO) nhấn mạnh, việc làm thỏa đáng phải gắn liền với mạng lưới an sinh xã hội.

Các chuyên gia khuyến khích thanh niên cần chủ động tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện để bảo vệ bản thân trước những rủi ro nghề nghiệp, đồng thời kêu gọi các chính sách linh hoạt hơn để thu hút lao động trẻ tham gia.

Nhiều ý kiến quan tâm của người trẻ về công việc xanh và công việc thỏa đáng được chia sẻ. Ảnh: Xuân Tùng

Đừng đợi thị trường, hãy tự tạo ra giá trị

Trao đổi tại tọa đàm, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc - Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Bộ GD&ĐT đã tháo gỡ những băn khoăn của nhiều bạn trẻ về khái niệm "xanh". Theo bà Ngọc, xanh không chỉ có ở những dự án lớn, mỗi cá nhân có thể bắt đầu với công việc xanh ngay tại vị trí của mình. Ví dụ, một thư ký thực hiện chuyển đổi số, giảm thiểu xả thải giấy trong văn phòng cũng là đang thực hiện tiêu chí xanh. Bà nhấn mạnh, ý thức cá nhân trong từng hành vi nhỏ nhất chính là xương sống của nền kinh tế xanh.

Bà Ngọc cũng cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa giáo dục đại học và nghề nghiệp. "Kỹ năng xanh" sẽ được lồng ghép sâu rộng vào chương trình giảng dạy, giúp sinh viên không bị bỡ ngỡ trước yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

Cùng quan điểm, ông Timo Rinke chia sẻ trải nghiệm cá nhân với 6 kỳ thực tập đầy thử thách. Ông khẳng định con đường đến với công việc xanh không bao giờ là đường thẳng: “Đổi mới sáng tạo thực sự đến từ những bước đi nhỏ, từ thực tập, học bổng đến những dự án cộng đồng, thay vì chỉ chờ đợi một bản đồ hoàn hảo từ trường học”.