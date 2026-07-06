Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong kiến tạo kỷ nguyên mới của dân tộc

TPO - Phân tích từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, PGS.TS Trần Thị Thúy Ngọc nhìn nhận, niềm tin của Đảng dành cho thế hệ trẻ vừa là sự ghi nhận, vừa là lời hiệu triệu hành động trên hành trình tiến nhanh, tiến mạnh vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển năm 2045, thanh niên tiếp tục được Đảng xác định là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, PGS.TS Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhìn nhận, định hướng sâu sắc ấy đã thể hiện niềm tin son sắc của Đảng đối với thế hệ trẻ Việt Nam nhưng cũng nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước.

Trước đây, thanh niên thường được nhấn mạnh là lực lượng xung kích, đi đầu, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh mới, thanh niên được kỳ vọng trở thành lực lượng kiến tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó là sự chuyển biến tích cực trong tư duy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cách nhìn mới về vai trò thanh niên, thể hiện sự tin tưởng, sự kỳ vọng son sắt của Đảng đối với thế hệ trẻ.

Niềm tin ấy trước hết được đặt trên nền tảng bản lĩnh chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, sự mạnh mẽ, thông minh và nhân văn trên môi trường số. Trong thời đại số, lòng yêu nước không chỉ được thể hiện bằng tình cảm mà còn bằng tri thức, trách nhiệm và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, trau dồi đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

Đoàn giáo dục bằng sự thuyết phục và tấm gương sáng, đồng thời phải "hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn" trên không gian mạng, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Đoàn phải biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng”.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII bày tỏ niềm tin son sắc của Đảng đối với thế hệ trẻ Việt Nam.

Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn thể hiện việc Đảng đặt niềm tin vào trí tuệ của thế hệ trẻ. Thanh niên phải học tập suốt đời, làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Học để làm người, làm việc, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Đây là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài đối với nguồn nhân lực trẻ.

Đặc biệt, Đảng đặt niềm tin vào năng lực hành động của thanh niên. Các phong trào thanh niên cần hướng tới hiệu quả thực chất, tạo ra sản phẩm và giải quyết các vấn đề của đời sống. Giá trị của phong trào không nằm ở quy mô tổ chức mà ở những đóng góp cụ thể cho xã hội và đất nước.

Đổi mới các phong trào hành động bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, hướng tới kết quả thực chất, có kết quả đo lường cụ thể “phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng”.

Sự kỳ vọng vào thanh niên là sự chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho tương lai của đất nước “phải xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị”. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn liền với năng suất lao động và giải quyết vấn đề thực tiễn, Đoàn “phải đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện”.

Cán bộ Đoàn phải là những tấm gương điển hình về dấn thân, nói đi đôi với làm, là nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho hệ thống chính trị, “mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm; không hành chính hóa, không xa cơ sở...”.

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự phát triển toàn diện của thanh niên. Niềm tin luôn đi cùng trách nhiệm, tạo dựng môi trường để người trẻ phát triển. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành", PGS.TS Trần Thị Thúy Ngọc nói.

Muốn vậy, Đoàn phải là người đồng hành, người bạn tin cậy, hỗ trợ cho thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần của thanh niên, để “Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở”.

Trước sự kỳ vọng, niềm tin của Đảng, mỗi thanh niên cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và tinh thần phụng sự; không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, làm chủ tri thức mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hội nhập quốc tế. Kỷ nguyên mới mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Niềm tin của Đảng dành cho thế hệ trẻ vừa là sự ghi nhận, vừa là lời hiệu triệu hành động. Tuổi trẻ Việt Nam biết biến niềm tin thành động lực, biến khát vọng thành sáng tạo và cống hiến, họ sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.