Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng phương án tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia, quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh lãng phí

Sáng 9/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã bố trí ngân sách tương đối lớn cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình còn rất chậm so với yêu cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn bản hướng dẫn và phương án phân bổ vốn đối với một số chương trình chưa hoàn thành. Đáng lưu ý, số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp.

Một số địa phương, nhất là người đứng đầu, còn chưa xác định được rõ tầm quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia, để chủ động triển khai thực hiện.

Về quan điểm, yêu cầu chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa, bảo đảm mục tiêu giải ngân và hiệu quả đầu tư. Cơ quan được giao chủ chương trình chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện chương trình.

Đồng thời, phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển (nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi). Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải, không trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, cần phấn đấu quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm trên 17.000 tỷ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026. Đây cần được xác định là nội dung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lãnh đạo của các cơ quan, địa phương.

Thủ tướng cũng lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; lấy kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và hiệu quả tác động đến người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.

Hoàn thành kế hoạch phân bổ chi tiết

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành, nhất là các địa phương thực hiện chương trình, trong đó phải hoàn thành kế hoạch, phân bổ chi tiết, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, cộng dồn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình lãnh đạo Chính phủ ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương trước 15/7/2026; hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và vốn ngân sách trung ương năm 2026, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 7/2026.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp phần của Chương trình được giao; bảo đảm chính sách thực hiện đúng địa bàn, đúng đối tượng và đúng nhu cầu thiết yếu.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2026 của từng chương trình, trình cấp có thẩm quyền giao vốn ngay khi đủ điều kiện, không để chậm.