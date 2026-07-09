Mưa lớn kéo dài, gần 80 tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu

TPO - Sáng 9/7, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến gần 80 tuyến phố trung tâm thành phố ngập lụt. Nhiều tuyến phố ngập sâu 30-40cm trong nhiều giờ khiến người dân sinh hoạt, di chuyển khó khăn.
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trên phố Trung Lực - Trung Hành - Lực Hành (phường Hải An) ngập sâu 20-40cm từ rạng sáng khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.
Nhiều vị trí khu vực Quán Nam (Hải Phòng) nước ngập sâu, tràn vào nhà dân.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, mưa lớn kéo dài trong khoảng 2 giờ (5h15-7h30) với lượng mưa đo được khoảng 130mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến gần 80 tuyến phố trung tâm các khu vực Hải An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Gia Viên, An Dương... ngập lụt.