Mưa lớn kéo dài, gần 80 tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, mưa lớn kéo dài trong khoảng 2 giờ (5h15-7h30) với lượng mưa đo được khoảng 130mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến gần 80 tuyến phố trung tâm các khu vực Hải An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Gia Viên, An Dương... ngập lụt.