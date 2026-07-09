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Xã hội

Mưa lớn kéo dài, gần 80 tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu

Nguyễn Hoàn

TPO - Sáng 9/7, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến gần 80 tuyến phố trung tâm thành phố ngập lụt. Nhiều tuyến phố ngập sâu 30-40cm trong nhiều giờ khiến người dân sinh hoạt, di chuyển khó khăn.

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Rạng sáng 9/7, trên địa bàn TP Hải Phòng﻿ xảy ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa khoảng 130mm khiến nhiều tuyến đường ngập lụt cục bộ.
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Nhiều tuyến phố ghi nhận ngập lụt trong nhiều giờ như: Tô Hiệu - Hồ Sen - Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi; Lê Lợi - Lạch Tray - Lương Khánh Thiện - Cầu Đất; Trung Lực - Trung Hành...
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Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trên phố Trung Lực - Trung Hành - Lực Hành (phường Hải An) ngập sâu 20-40cm từ rạng sáng khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.
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Chị Trang (37 tuổi) chia sẻ, chứng kiến nhiều xe chết máy, người dân dọc phố Trung Lực đi bộ men theo vỉa hè để đi làm, sinh hoạt. Một số người cố điều khiển xe máy vào phố đều bị chết máy, phải dắt bộ quãng đường dài. Theo chị Trang, tuyến phố chị sống có nền thấp trũng, mỗi khi mưa lớn là ngập sâu cả ngày mới thoát nước khiến cuộc sống người dân khu vực này khốn khổ, sinh hoạt đảo lộn.
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Tại phố Hoàng Ngọc Phách - Ngô Kim Tài (phường Lê Chân) ngập khoảng 20-25cm. Nước mưa thoát chậm tràn lên vỉa hè, nhà dân.
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Tương tự, trong khu đô thị Quán Nam, nhiều khu dân cư, ngõ hẻm cũng chung cảnh ngộ ngập lụt cục bộ.
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Nhiều vị trí khu vực Quán Nam (Hải Phòng) nước ngập sâu, tràn vào nhà dân.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, mưa lớn kéo dài trong khoảng 2 giờ (5h15-7h30) với lượng mưa đo được khoảng 130mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến gần 80 tuyến phố trung tâm các khu vực Hải An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Gia Viên, An Dương... ngập lụt.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #mưa ngập #ngập lụt #thời tiết

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