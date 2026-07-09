Hình ảnh mưa lớn gây úng ngập ở Lào Cai

TPO - Đêm ngày 8 rạng sáng 9/7, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn các xã Mường Khương và Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.