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Xã hội

Hình ảnh mưa lớn gây úng ngập ở Lào Cai

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Đêm ngày 8 rạng sáng 9/7, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn các xã Mường Khương và Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Video: Mưa lớn﻿ gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, nhà dân tại Lào Cai.
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Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở các thôn Na Đẩy, Na Bủ - Hàm Rồng cùng một số khu vực khác bị ngập.
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Có điểm nước ngập gần đầu gối, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
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Một số hộ dân ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại thôn Na Đẩy, xã Mường Khương bị nước tràn vào nhà, phải khẩn trương di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
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Ngay sau khi xảy ra ngập úng, chính quyền xã Mường Khương đã huy động lực lượng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể triển khai phương châm "4 tại chỗ", hỗ trợ người dân di dời tài sản, căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân qua khu vực ngập sâu và phân luồng giao thông tại các điểm nguy hiểm.
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Tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây ngập úng và sạt lở tại một số khu vực. Đáng chú ý, đoạn Km20 trên Quốc lộ 70 bị ngập, gây ách tắc giao thông.
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Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng phân luồng, xử lý điểm ngập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Lãnh đạo xã Bảo Ái đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.
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Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, không đi qua khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết, chủ động bảo vệ tài sản và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại các điểm xung yếu để theo dõi tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó và hỗ trợ người dân.
Văn Đức - Thành Đạt
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