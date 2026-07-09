Hình ảnh mưa lớn gây úng ngập ở Lào Cai

TPO - Đêm ngày 8 rạng sáng 9/7, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn các xã Mường Khương và Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.
Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở các thôn Na Đẩy, Na Bủ - Hàm Rồng cùng một số khu vực khác bị ngập.
Một số hộ dân ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại thôn Na Đẩy, xã Mường Khương bị nước tràn vào nhà, phải khẩn trương di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây ngập úng và sạt lở tại một số khu vực. Đáng chú ý, đoạn Km20 trên Quốc lộ 70 bị ngập, gây ách tắc giao thông.