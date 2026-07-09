Việt Nam sẽ có sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin thế hệ mới từ 2028

Tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp ngày 9/7, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố lộ trình sản xuất các vắc xin thế hệ mới - sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028, dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin chất lượng cao với chi phí hợp lý hơn cho người dân.

Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam”.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC).

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vắc xin thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là vấn đề an ninh y tế và phát triển bền vững quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cùng các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, cam kết chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ. Đồng thời, bà đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, sau đại dịch COVID-19, an ninh y tế đã trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Việt Nam xác định vắc xin thế hệ mới là một sản phẩm công nghệ chiến lược. Hội nghị góp phần cụ thể hóa hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực vắc xin, thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, đổi mới vắc xin trong khu vực.

“Sự tham gia của các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong nước và toàn cầu trong hội nghị hôm nay sẽ giúp hình thành một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành, nhằm phát triển việc sản xuất vắc xin công nghệ cao vững mạnh tại Việt Nam”, bà Đào Hồng Lan nói.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nam.

Giúp người dân tiếp cận vắc xin thế hệ mới nhanh hơn

Sản xuất vắc xin là một trong những lĩnh vực có yêu cầu cao nhất về khoa học, công nghệ và quản lý chất lượng. Việc nghiên cứu và phát triển một loại vắc xin mới thường kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nguồn lực lớn, quy trình sản xuất chuyên biệt cùng hệ thống kiểm định nghiêm ngặt.

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. Dự kiến những vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.

Nhiều năm qua, VNVC và Sanofi (Pháp) đã đưa về và triển khai tiêm tại Việt Nam nhiều loại vắc xin thế hệ mới cần thiết cho trẻ em và người lớn, như vắc xin 6 trong 1, viêm não Nhật Bản, não mô cầu ACYW, kháng thể đơn dòng RSV.

VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng trên diện tích hơn 26.000m² tại Tây Ninh, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ, với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều mỗi năm, sẵn sàng đáp ứng tiến trình mở rộng danh mục vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận các vắc xin thế hệ mới cho người dân với chi phí đầu tư tối ưu.

Tổ hợp nhà máy được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D), tiếp nhận chuyển giao công nghệ, và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao; đồng thời xây dựng năng lực toàn diện về nghiên cứu, sản xuất, kiểm định chất lượng, quản trị vận hành và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ về vắc xin.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hóa các vắc xin thế hệ mới từ 2029.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã đầu tư phát triển hệ sinh thái vắc xin toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC, nhấn mạnh bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Tại Việt Nam, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vắc xin thế hệ mới.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn”, ông Ngô Chí Dũng nói.