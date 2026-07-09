Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Ngu Thư Hân liên tiếp thất bại

Minh Vũ

TPO - Danh tiếng cá nhân kém ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích phim của Ngu Thư Hân. Không ít khán giả bình luận chỉ nghe tên cô, họ sẽ không xem phim. Đây cũng là một trong những lý do Ngu Thư Hân liên tiếp thất bại.

Theo QQ, bộ phim truyền hình hiện đại Tỏa sáng như những vì sao (tên khác: Xán như phồn tinh) do Ngu Thư Hân và Trần Tĩnh Khả đóng chính lên sóng nhưng không đạt thành tích khả quan. Ngu Thư Hân đang ở trong tình trạng khó khăn trong sự nghiệp. Cô muốn có những tác phẩm thành công trên màn ảnh để xây dựng lại danh tiếng cá nhân nhưng phim luôn thất bại.

3 phim thất bại liên tiếp

Sau 3 ngày, phim Tỏa sáng như những vì sao chỉ quanh quẩn mức 13-14 triệu lượt xem/ngày. Đây là mức rất thấp với một bộ phim có diễn viên chính là ngôi sao 9X đang hot bậc nhất tại Trung Quốc.

Đáng nói, đây bộ phim thứ ba do Ngu Thư Hân đóng chính thất bại, trước đó là Suỵt quốc vương đang ngủ đông Song quỹ. Hiện tại, các chỉ số phim và độ hot nhân vật của Ngu Thư Hân đều kém hơn so với bộ phim Chó hoang và xương do Trương Tịnh Nghi đóng vai chính.

ngu-thu-han4a.jpg
ngu-thu-han6.jpg
Phim mới của Ngu Thư Hân có lượt xem không đạt kỳ vọng.

Phim Tỏa sáng như những vì sao còn gây tranh cãi với lời thoại cô giáo cấp ba gọi các học sinh nam là "bảo bối" (bé yêu). Câu thoại ngắn nhưng tạo nên tranh luận vì khán giả cho rằng từ "bé yêu" không phù hợp với bối cảnh trường học đặc biệt là giữa học sinh và giáo viên có sự khác biệt về giới tính.

Theo Maoyan, Ngu Thư Hân không thành công ở mảng phim hiện đại. Hai tác phẩm nổi bật nhất của cô là Thương lan quyếtVĩnh dạ tinh hà đều thuộc dòng phim cổ trang tiên hiệp, thể loại dễ thu hút người xem hơn. Thành công của cô nhờ các yếu tố đề tài, bạn diễn, hình tượng nhân vật hơn là diễn xuất. Song, nếu chỉ đóng phim cổ trang, con đường diễn xuất của Ngu Thư Hân bị hạn chế.

Vì sao Ngu Thư Hân gây ngán

Trở lại với Tỏa sáng như những vì sao, phim về tiến sĩ tâm lý Lâm Vãn Tinh (Ngu Thư Hân) trở lại quê nhà, làm giáo viên một trường trung học. Cô được yêu cầu dẫn dắt đội bóng của trường cùng huấn luyện viên Vương Pháp. Họ vượt qua nghịch cảnh để vươn tới ước mơ. Đây là bộ phim đề tài thể thao mới lạ so với thị trường truyền hình Trung Quốc hiện tại.

Ngu Thư Hân bị đánh giá là không mang lại tinh thần thể thao, không thực sự hóa thân vào nhân vật. Nhân vật Lâm Vãn Tinh trong phim của cô điệu đà, nói chuyện nhỏ nhẹ, thường xuyên chớp mắt đáng yêu thay vì quyết liệt cạnh tranh.

ngu-thu-han8.jpg
ngu-thu-han5e.jpg
Ngu Thư Hân diễn xuất một màu, rập khuôn trong các vai diễn khác nhau.

Ngu Thư Hân vốn không được đánh giá cao về diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thành công nhờ chọn các vai diễn vui tươi. Cô thường xuyên gây tranh cãi vì ép giọng. Cách diễn này sau đó trở thành thói quen khiến bất kỳ nhân vật nào của Ngu Thư Hân cũng có lối diễn xuất rập khuôn.

Ngu Thư Hân gây tranh cãi khi có nhiều động tác thân mật quá mức với bạn diễn nam. Trong phim Song quỹ, cảnh thân mật giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ nhận về nhiều lời chê bai vì không lãng mạn mà bị đánh giá có phần thô tục, vượt quá giới hạn đạo đức và mức độ tiếp nhận của người xem.

Ngu Thư Hân cũng bị nhận xét hay ngã vào lòng các bạn diễn nam trong quá trình quảng bá. Loạt tranh cãi này khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Trong các cuộc bình chọn trên MXH, Ngu Thư Hân luôn nằm trong top diễn viên mà người hâm mộ của nghệ sĩ nam phản cảm nhất. Họ không muốn thần tượng của mình hợp tác với Ngu Thư Hân vì không thích cách nữ diễn viên trêu đùa bạn diễn.

ngu-thu-han10a.jpg
ngu-thu-han13tr.jpg
Ngu Thư Hân bị chê vì luôn trêu đùa bạn diễn nam.

Danh tiếng cá nhân kém ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích phim của Ngu Thư Hân. Không ít khán giả bình luận chỉ nghe tên cô, họ sẽ không xem phim. Đây cũng là một trong những lý do khiến Ngu Thư Hân liên tiếp thất bại.

Minh Vũ
#Ngu Thư Hân #Song quỹ #Hà Dữ #Trần Tĩnh Khả #Xán như phồn tinh #Tỏa sáng như những vì sao #phim Trung Quốc #sao Hoa ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe