Alan Walker hợp tác cùng STING Energy®, biến âm thanh đường đua F1 thành tác phẩm âm nhạc

Ca khúc “The Sting Within Me” ra mắt tại chặng đua Barcelona Grand Prix đánh dấu màn hợp tác giữa DJ Alan Walker, STING Energy® và Giải đua xe Công thức 1® (F1). Lấy cảm hứng từ một khoảng khắc viral vào đầu năm 2025, khi âm thanh động cơ F1 khiến mọi người liên tưởng đến tiếng “STINGGG”, chiến dịch nay tiếp tục lan tỏa qua MV chính thức của ca khúc, đưa không khí sôi động của F1 đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Giải đua xe F1 được thể hiện qua âm nhạc và hình ảnh sẽ như thế nào? Câu hỏi này đã trở thành nguồn cảm hứng để Alan Walker ra mắt ca khúc “The Sting Within Me” - sản phẩm âm nhạc mới lấy cảm hứng từ âm thanh, tốc độ và cảm xúc đặc trưng của môn thể thao kịch tính này.

Ý tưởng bắt nguồn khi âm thanh “STINGGG” bất ngờ vang lên trong các rạp chiếu phim thông qua đoạn quảng cáo trước một số suất chiếu, khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. Sau đó, âm thanh này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khi video ghi lại tiếng động cơ F1 khiến người xem liên tưởng đến âm “STINGGG” quen thuộc. Phát hiện thú vị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng và cộng đồng fan F1 trên nhiều nền tảng số. Các nhà sáng tạo nội dung Việt cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, chia sẻ sự bối rối, thích thú cùng những suy đoán xoay quanh âm thanh lạ tai này, góp phần tạo đà để “STINGGG” bùng nổ như một hiện tượng trên mạng xã hội.

Từ những cuộc thảo luận đó, STING Energy® tiếp tục kết nối thương hiệu với người hâm mộ theo cách gần gũi và giàu tính tương tác. Thương hiệu từng thắp sáng tòa nhà Saigon Marina IFC Tower bên bờ sông Sài Gòn bằng hình ảnh Sting Energy và đội đua Mercedes-AMG Petronas F1, lột tả trọn vẹn năng lượng của giải đấu và tinh thần bứt phá của STING Energy®.

Việc hợp tác với Alan Walker, nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ trẻ trên toàn cầu và có mối liên kết tự nhiên với văn hóa game, công nghệ và thể thao điện tử, giúp chiến dịch tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả ngoài cộng đồng yêu F1 truyền thống.

Là người yêu thích các môn thể thao tốc độ cũng như các trò chơi mô phỏng đua xe, Alan Walker xem dự án là dịp để tái hiện trọn vẹn sự kịch tính và cảm xúc đặc trưng của F1 thông qua âm nhạc. Lấy cảm hứng từ tiếng động cơ cùng bầu không khí sôi động trên đường đua, anh đã chuyển hóa những trải nghiệm đó thành một ca khúc thể hiện sự căng thẳng, kỳ vọng và cảm xúc bùng nổ vốn làm nên sức hấp dẫn của giải đấu.

Sự kết hợp này cũng tạo nên điểm giao thoa giữa ba cộng đồng người hâm mộ vốn có nhiều điểm chung: fan âm nhạc điện tử, fan F1 và thế hệ người dùng trẻ yêu thích game, công nghệ và nội dung số. Điều đó giúp "The Sting Within Me" không chỉ là một bản nhạc dành cho người xem đua xe, mà còn trở thành cầu nối đưa trải nghiệm F1 đến gần hơn với những khán giả vốn tiếp cận môn thể thao này thông qua âm nhạc, mạng xã hội hoặc trò chơi điện tử.

Cuộc trao đổi giữa Alan Walker và tay đua George Russell thuộc đội Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team cũng góp phần định hình tinh thần của ca khúc, giúp tác phẩm tái hiện chân thực hơn cảm giác hồi hộp và bùng nổ mà người hâm mộ thường trải qua khi theo dõi F1.

Sau màn trình diễn ra mắt trực tiếp tại Barcelona Grand Prix, chiến dịch nay đã chính thức bước sang một giai đoạn mới với việc phát hành MV chính thức. Kết hợp phong cách kể chuyện bằng hình ảnh đặc trưng của Alan Walker với âm thanh, tốc độ và cảm xúc của Giải đua F1, MV đã tái hiện bầu không khí của đường đua thành một trải nghiệm điện ảnh. Qua đó, góp phần đưa chiến dịch vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc và lan tỏa nguồn năng lượng của F1 đến người hâm mộ trên khắp thế giới.

Từ đó, âm thanh "STINGGG" gắn với tiếng động cơ trên đường đua, dần trở thành một dấu hiệu nhận diện văn hóa có thể xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau. Người hâm mộ có thể bắt gặp âm thanh này trong video ngắn trên mạng xã hội, trong các bản phối âm nhạc, các nội dung sáng tạo của cộng đồng, những sự kiện biểu diễn trực tiếp hay thậm chí trong các hoạt động liên quan đến game và thể thao điện tử.

Alan Walker chia sẻ: “Khi bắt đầu sáng tác một ca khúc từ những nốt nhạc đầu tiên, bạn cũng đã có thể hình dung về phần hình ảnh của nó. Ca khúc này mang trong mình nhịp điệu và sự kịch tính của mỗi chặng đua, vì vậy MV chính thức cần truyền tải được nguồn năng lượng ấy. Chính màn trình diễn trực tiếp tại Barcelona đã giúp tôi cảm nhận rõ cảm xúc đó, và thông qua MV này, chúng tôi đang mang trải nghiệm ấy đến gần hơn với khán giả trên khắp thế giới.”

Ông Eugene Willemsen, Tổng Giám đốc điều hành khối Đồ uống Quốc tế của PepsiCo toàn cầu, cho biết: “Thông qua ca khúc “The Sting Within Me”, chúng tôi mong muốn đưa nguồn năng lượng đặc trưng của F1 đến gần hơn với công chúng bằng một hình thức mới, giúp người hâm mộ có thể trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc của đường đua ngay cả ngoài khuôn khổ giải đấu.”

Từ góc độ thương hiệu, chiến dịch cho thấy cách một nội dung do cộng đồng tạo ra có thể phát triển thành một nền tảng truyền thông dài hạn.

Thay vì chỉ tận dụng sức nóng của mạng xã hội trong thời gian ngắn, STING Energy® đã biến ý tưởng này thành âm nhạc, truyền cảm hứng cho những nhà sáng tạo nội dung, lan tỏa qua những trải nghiệm trực tiếp, và giờ đây là ra mắt MV chính thức. Thương hiệu đã tạo nên những cách thức mới để người hâm mộ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của F1 vượt ngoài khuôn khổ đường đua.

Khởi nguồn từ một phát hiện thú vị của người hâm mộ, câu chuyện được lan tỏa qua âm nhạc, thể thao tốc độ và giải trí, trở thành một trải nghiệm văn hóa đa nền tảng. Với việc ra mắt MV chính thức, “The Sting Within Me” tiếp tục đưa âm thanh và tinh thần của F1 vượt ngoài đường đua. Qua đó, cho thấy cách các thương hiệu ngày nay xây dựng văn hóa bằng việc ghi nhận và tôn trọng hành vi của người hâm mộ, thay vì tự tạo ra chúng một cách khiên cưỡng.