TPHCM tiếp nhận hồ sơ vị trí chôn cất 21 liệt sĩ từ nhóm chuyên gia Mỹ

TPO - Những tài liệu này được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân thân, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã trao cho Ban Chỉ đạo 515 TPHCM các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm: hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nhóm nghiên cứu trao các hiện vật, hồ sơ, kỷ vật đến lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

TS. Alex Thái thông tin với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa các tư liệu.

Những tài liệu này được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, PGS.TS. Alex Thái - đồng Chủ nhiệm VWAI - cho biết nhóm đã đầu tư nhiều thời gian, công sức tìm hiểu, xác minh thông tin về các trường hợp cụ thể. Đến thời điểm này, khi nhóm thực hiện việc trao trả các hồ sơ kỷ vật như hiện nay, tức là nhóm đã có những xác minh ban đầu về nhân thân những liệt sĩ đó.

Để có thể tiếp tục làm tốt công việc này, nhóm nghiên cứu cần TPHCM hỗ trợ về mặt thủ tục giấy tờ để giúp đội ngũ có thể thực thi đúng yêu cầu về mặt pháp lý của Việt Nam, góp phần hiệu quả vào nỗ lực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đang diễn ra.

Luật sư Tạ Thu Phong chia sẻ quá trình thực hiện, phục dựng các tư liệu.

Nói về các hồ sơ, kỷ vật mà nhóm nghiên cứu trao cho TPHCM dịp này, luật sư Tạ Thu Phong cho biết đây cũng là những phần việc mà nhóm thực hiện được trong thời gian qua. Nhóm đã phục dựng lại tất cả các hồ sơ quân nhân tử trận, bao gồm những hiện vật, kỷ vật trong hồ sơ gốc, trở thành một bản hồ sơ có thể trao trả.

Theo ông Phong, những văn bản này được phục dựng trên cơ sở các tài liệu gốc đã được quân đội Hoa Kỳ thu được trên chiến trường.

“Kèm theo đó là các hồ sơ quân nhân để khi gia đình tiếp cận được thì sẽ hiểu được ông cha mình ngày xưa đã hoạt động và ngã xuống như thế nào. Đây là các vấn đề mang tính nhân đạo hậu chiến”, luật sư Phong nói.

Cùng với đó, nhóm cũng thực hiện việc tìm kiếm các vị trí chôn cất liệt sĩ. Ông Phong dẫn chứng, trong hồ sơ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, nhóm nhận thấy có hai vấn đề cần quan tâm. Đó là tọa độ giúp xác định được vị trí Bệnh viện K76A để từ đó khoanh vùng tìm kiếm. Cùng với đó là sơ đồ nơi chôn cất (sơ đồ mộ chí).

“Trong hồ sơ này có sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ có đánh dấu số mộ, có ghi rõ họ tên. Điều này cho thấy rằng nếu chúng ta xác minh khu nghĩa trang này tại Bệnh viện K76A nằm ở khu vực nào thì hoàn toàn có thể xác định được vị trí từng quân nhân ở đây, căn cứ vào sơ đồ mộ. Từ đó, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian xác minh, giám định”, luật sư Tạ Thu Phong phân tích và cho đây là việc các cơ quan nên hết sức lưu ý trong quá trình triển khai thực địa.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tham gia giải mã mật danh các đơn vị từ trong kho tư liệu và các nguồn nghiên cứu riêng, để có thể chuyển cho TPHCM.

Thực hiện bằng chính trái tim

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM - khẳng định hiện nay Đảng, Nhà nước cùng với thân nhân, gia đình các Anh hùng liệt sĩ luôn đau đáu tìm kiếm, mong mỏi có những thông tin để có thể đưa các anh về với gia đình, với quê hương.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường trân trọng cám ơn các thành viên nhóm nghiên cứu đã đồng hành, hỗ trợ, phối hợp rất tích cực với thành phố trong công tác này.

“Các anh đã thực hiện bằng chính trái tim và cung cấp thêm những tư liệu, tài liệu, những tấm ảnh để Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo quốc gia có thể triển khai và thực hiện tốt nhất việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Cường bày tỏ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tin rằng mỗi trang tư liệu, hình ảnh, mỗi chất liệu, tài liệu và những kỷ vật được phục dựng sẽ cung cấp cho thành phố rất nhiều thông tin quý giá trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ, hiện nay chúng ta đã có nhiều tư liệu, tài liệu so với trước đây, cùng sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan với nhau trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Một tư liệu được nhóm nghiên cứu trao cho TPHCM.

“Tất cả chúng ta cùng nỗ lực hết sức để thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và chung tay để đưa những liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc về với quê hương, gia đình. Đó cũng là mong muốn, đau đáu của tất cả các gia đình Việt Nam chưa tìm được người thân”, ông Cường nhấn mạnh.