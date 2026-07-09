Lộ nguyên nhân dòng nước đen tràn ra bãi biển Sầm Sơn

TPO - Sau trận mưa lớn, dòng nước màu đen, vẩn đục chảy từ cổng xả ra bãi biển Sầm Sơn khiến du khách lo ngại.

Clip: Dòng nước đen đục đổ ra biển Sầm Sơn.

Ngày 9/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh dòng nước đen chảy qua cửa xả trên đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra khu vực bãi tắm, làm nước biển ven bờ đổi màu. Những hình ảnh trong đoạn clip khiến nhiều du khách lo ngại.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, sự cố xảy ra vào chiều 8/7, tại vị trí cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương.

Hình ảnh dòng nước màu đen, vẩn đục chảy ra biển Sầm Sơn chiều 8/7.

“Do lượng mưa lớn, máy bơm tại các trạm thu gom nước không bơm kịp nên xảy ra sự cố. Địa phương đã kịp thời xử lý, ngăn dòng nước chảy trực tiếp ra biển”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Theo UBND phường Sầm Sơn, cửa xả C4 được thiết kế để tiêu thoát nước mưa cho khu đô thị Quảng trường biển khi xảy ra mưa lớn hoặc bão lũ vượt năng lực hệ thống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống van cửa phai tại cổng xả gặp cố không thể đóng kín và vận hành theo thiết kế. Từ đó, lượng nước mưa trong hệ thống thu gom rò rỉ trực tiếp ra khu vực bãi biển. Nước mưa cuốn theo bùn lắng và tạp chất tích tụ lâu ngày nên có màu đen, vẩn đục.

Khu vực cổng xả xảy ra sự cố đã được lấp cát, ngăn dòng nước chảy ra biển.

Ghi nhận trưa 9/7, tại khu vực cửa xả, chính quyền địa phương huy động máy móc đắp chặn dòng, không còn nước đen thoát ra. Vùng nước ven bờ biển cũng đã trở lại màu như bình thường.

Anh Văn Đình Dũng - Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Sầm Sơn cho biết, các biện pháp hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Về lâu dài, địa phương đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa xả và trạm bơm nước mưa, nước thải trên đường Hồ Xuân Hương với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng.

Vùng nước biển dưới khu vực cống xả C4 đã trong xanh trở lại.

Dự án nhằm chấm dứt tình trạng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả trực tiếp ra biển, hoàn thiện hệ thống thu gom, truyền tải nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt trong mùa du lịch.

“Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Do đang mùa du lịch nên các đơn vị đang lên phương án, kỹ thuật thi công phù hợp để sớm đưa công trình vào thu gom, xử lý nước thải, nước mưa theo yêu cầu đặt ra”, anh Dũng cho hay.