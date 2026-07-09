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Xã hội

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Bà Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

Luân Dũng

TPO - Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 295, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Khoá XVI.

Tại Nghị quyết số 260, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Khóa XV giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Tại Nghị quyết số 281, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tại Nghị quyết số 294, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang. (Ảnh: Hồ Long)

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Việc được phê chuẩn, bổ nhiệm là sự ghi nhận kết quả đã đạt được, đồng thời cũng là sự kỳ vọng, tin tưởng giao phó những trọng trách mới trong giai đoạn phát triển mới của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác; giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp; không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Thay mặt những người được bổ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn lao, là lời nhắc nhở để không ngừng nỗ lực, rèn luyện và cống hiến.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định sẽ luôn ghi nhớ những yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra với đội ngũ cán bộ các cơ quan của Quốc hội, đó là: đổi mới tư duy để nâng tầm chất lượng tham mưu, quyết liệt trong hành động để nâng cao hiệu quả công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả công việc làm thước đo trách nhiệm và lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Luân Dũng
#Ủy ban Dân nguyện #Nguyễn Phạm Duy Trang #Công tác cán bộ #Bổ nhiệm cán bộ #Quốc hội

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