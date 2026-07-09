Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xác định nguyên nhân 12 tấn cá nuôi lồng chết trên sông tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau khi kiểm tra thực tế tại vùng nuôi trên sông Bồ, cơ quan chuyên môn TP. Huế xác định hiện tượng 12 tấn cá nuôi lồng bị chết những ngày qua chủ yếu do thiếu oxy cục bộ vào thời điểm sáng sớm, mật độ nuôi cao.

Chiều 9/7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, vừa chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường sau khi ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng chết tại 3 phường, xã Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền.

Qua thống kê, hiện tượng cá chết xảy ra tại 79 lồng nuôi ở phường Kim Trà, xã Quảng Điền và Đan Điền, với sản lượng thiệt hại ước khoảng 12 tấn. Phần lớn cá bị chết đã đạt kích cỡ thu hoạch.

ca-chet.jpg
Cơ quan chức năng xác định 12 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ thuộc 3 phường, xã TP. Huế bị chết hàng loạt là do thiếu oxy cục bộ, mật độ nuôi cao. Ảnh: Phi Trường

Kết quả kiểm tra nhanh của Chi cục Thủy sản TP. Huế cho thấy, nguyên nhân ban đầu là thiếu oxy cục bộ vào thời điểm sáng sớm. Một số máy sục khí bị hư hỏng, trong khi nhiều lồng nuôi không được trang bị thiết bị này và mật độ thả nuôi cao làm lượng oxy hòa tan trong nước giảm mạnh.

Ngành chức năng yêu cầu người dân thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định; đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như san thưa mật độ nuôi, tạo dòng chảy và duy trì sục khí vào ban đêm để hạn chế nguy cơ tái diễn. Người nuôi cũng được khuyến cáo bổ sung vitamin, khoáng chất cho cá và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường nước để chủ động ứng phó.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin chiều 5/7, địa phương ghi nhận nhiều lồng cá nuôi tại khu vực thôn Phò Lai và Niêm Phò (xã Quảng Điền) bị chết. Thống kê ban đầu cho thấy 9 hộ nuôi bị ảnh hưởng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do thời tiết thay đổi, dòng nước lưu thông kém làm giảm lượng oxy hòa tan, khiến cá bị ngạt và chết.

Ngọc Văn
#cá nuôi lồng chết #sông Bồ #TP. Huế #thiếu oxy cục bộ #Chi cục Thủy sản #xã Quảng Điền #phường Kim Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe