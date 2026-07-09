Xác định nguyên nhân 12 tấn cá nuôi lồng chết trên sông tại Huế

TPO - Sau khi kiểm tra thực tế tại vùng nuôi trên sông Bồ, cơ quan chuyên môn TP. Huế xác định hiện tượng 12 tấn cá nuôi lồng bị chết những ngày qua chủ yếu do thiếu oxy cục bộ vào thời điểm sáng sớm, mật độ nuôi cao.

Chiều 9/7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, vừa chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường sau khi ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng chết tại 3 phường, xã Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền.

Qua thống kê, hiện tượng cá chết xảy ra tại 79 lồng nuôi ở phường Kim Trà, xã Quảng Điền và Đan Điền, với sản lượng thiệt hại ước khoảng 12 tấn. Phần lớn cá bị chết đã đạt kích cỡ thu hoạch.

Cơ quan chức năng xác định 12 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ thuộc 3 phường, xã TP. Huế bị chết hàng loạt là do thiếu oxy cục bộ, mật độ nuôi cao. Ảnh: Phi Trường

Kết quả kiểm tra nhanh của Chi cục Thủy sản TP. Huế cho thấy, nguyên nhân ban đầu là thiếu oxy cục bộ vào thời điểm sáng sớm. Một số máy sục khí bị hư hỏng, trong khi nhiều lồng nuôi không được trang bị thiết bị này và mật độ thả nuôi cao làm lượng oxy hòa tan trong nước giảm mạnh.

Ngành chức năng yêu cầu người dân thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định; đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như san thưa mật độ nuôi, tạo dòng chảy và duy trì sục khí vào ban đêm để hạn chế nguy cơ tái diễn. Người nuôi cũng được khuyến cáo bổ sung vitamin, khoáng chất cho cá và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường nước để chủ động ứng phó.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin chiều 5/7, địa phương ghi nhận nhiều lồng cá nuôi tại khu vực thôn Phò Lai và Niêm Phò (xã Quảng Điền) bị chết. Thống kê ban đầu cho thấy 9 hộ nuôi bị ảnh hưởng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do thời tiết thay đổi, dòng nước lưu thông kém làm giảm lượng oxy hòa tan, khiến cá bị ngạt và chết.