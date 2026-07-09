Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

TPO - Theo Nghị định của Chính phủ vừa ban hành, Bộ Nội vụ có 21 đơn vị, trong đó 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Theo quy định mới, Bộ Nội vụ giảm 1 đơn vị là Thanh tra Bộ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 276/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Nghị định nêu rõ, Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về quản lý biên chế, Bộ Nội vụ thực hiện quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ có tổng cộng 21 đơn vị.

Về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Ngoài ra, Bộ còn có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Về lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động; hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ có 21 đơn vị, trong đó 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Cụ thể bao gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Cùng với đó là Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bộ Nội vụ có 4 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/7, thay thế Nghị định số 25/2025 ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Như vậy, theo Nghị định vừa ban hành, Bộ Nội vụ giảm 1 đơn vị là Thanh tra Bộ so với Nghị định số 25/2025.