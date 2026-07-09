Hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tổ chức vào sáng 9/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), đã diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội ý nghĩa.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội. Thông qua chương trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. (Ảnh: Nam Trần).