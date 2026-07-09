Hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tổ chức vào sáng 9/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), đã diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội ý nghĩa.