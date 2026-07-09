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Người lính

Hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Ngọc Tú

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tổ chức vào sáng 9/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), đã diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội ý nghĩa.

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Sáng 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang﻿ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang nước CHDCND Lào, dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng﻿ biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III. (Ảnh: Khánh Toàn).
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Chương trình diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội. Thông qua chương trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. (Ảnh: Nam Trần).
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Tại cửa khẩu Nậm On, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, thực hiện nghi lễ chào và tô son cột mốc chủ quyền, chụp ảnh chung. (Ảnh: Nam Trần).
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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc phía Lào. (Ảnh: Nam Trần).
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Sau các hoạt động tại cửa khẩu Nậm On, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay) do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. (Ảnh: Giang Phan).
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Công trình gồm tòa nhà văn phòng và hội trường hai tầng, nhà nghỉ cấp bốn cho cán bộ, chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, cột cờ, sân luyện tập, cổng chính và vọng gác. Công trình khởi công từ tháng 7/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027. Sau khi hoàn thành, công trình tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới. (Ảnh: Khánh Toàn).
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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến thăm và trao 100 suất học bổng tặng học sinh Trường Tiểu học ở huyện Xaychamphone (tỉnh Bolykhamxay). (Ảnh: Giang Phan).
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Đại tướng Phan Văn Giang trao học bổng tặng các em học sinh. (Ảnh: Nam Trần).
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Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh. (Ảnh: Giang Phan).
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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dự hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng trang thiết bị y tế cho Trạm y tế quân dân bản Xốp Tờng. (Ảnh: Giang Phan).
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Các bác sĩ quân y thăm khám cho trẻ em, người dân khu vực biên giới Lào. (Ảnh: Giang Phan).
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Các đại biểu tham quan, động viên các y, bác sĩ đang khám cho người dân khu vực biên giới Lào. (Ảnh: Giang Phan).
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Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến thăm, trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào. (Ảnh: Giang Phan).
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Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân khu vực biên giới Lào. (Ảnh: Giang Phan).
Ngọc Tú
#Nghệ An #giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới #Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Lai Châu #Bộ Quốc phòng #hoạt động giao lưu hữu nghị #biên giới #cửa khẩu

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