Đế chế DatVietVAC chốt thương vụ IPO định giá hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - Mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) là 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá P/E trên lợi nhuận dự kiến 2026 ở mức 13,x lần. Đây là mức giá hấp dẫn so với mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

DatVietVAC lên sàn chứng khoán

Theo số liệu công bố chính thức tại Bản cáo bạch, giá chào bán IPO 54.800 đồng/cổ phiếu của DatVietVAC được xác định trên cơ sở tài chính thận trọng. Mức giá cao hơn giá trị sổ sách (BVPS) tính đến ngày 31/12/2025 khoảng 11.800 đồng/cổ phiếu, nhưng thấp hơn 33% so với giá trị định giá độc lập là 81.716 đồng/cổ phiếu.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu công ty mẹ năm 2026 đạt 420 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với mức 379 tỷ đồng năm 2025, ROE dự kiến 34,7%, tương ứng hệ số P/E ở mức 13,x lần.

Con số này thấp hơn 28% so với P/E dự phóng năm 2026 trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành tại khu vực châu Á (bao gồm thị trường có mô hình tiêu dùng giải trí tương đồng như Hàn Quốc và Thái Lan) đang giao dịch ở mức 18,1 lần, với mức trung vị đạt 16,1 lần, theo báo cáo phân tích của Vietcap.

Điển hình như định chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc - HYBE đang được thị trường giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 lên tới 26,3 lần nhờ vị thế toàn cầu và đòn bẩy khai thác fandom tích hợp. JYP Entertainment và YG Entertainment giao dịch ở mức P/E dự phóng 16,1 - 16,6 lần. SM Entertainment giao dịch ở mức P/E dự phóng 15,4 lần.

Mức định giá P/E dự phóng 13,x lần của DatVietVAC chỉ gần tương đương với nhóm doanh nghiệp truyền thông nội địa tại các thị trường Đông Nam Á lân cận. Điển hình như Tập đoàn giải trí One Enterprise (ONEE) của Thái Lan đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 13,0 lần.

Trong khi đó, DatVietVAC sở hữu biên EBIT lên tới 13,9% (gấp hơn 2 lần ONEE) và ROE chuẩn hóa kỷ lục 40,8% (gấp 7,5 lần đối thủ Thái Lan), vượt trội hoàn toàn so với mức ROE trung bình ngành khu vực chỉ đạt 8,4%. Kết quả tài chính của DatVietVAC cũng đang có sự vượt trội trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Doanh thu thuần năm 2025 của DatVietVAC đạt 3.196 tỷ đồng, gấp 1,95 lần so với mức 1.639 tỷ đồng của YEG. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) năm 2025 của DatVietVAC đạt tới 445 tỷ đồng, trong khi YEG chỉ đạt vỏn vẹn 7,9 tỷ đồng.

Về biên lợi nhuận hoạt động (EBIT Margin), DatVietVAC ghi nhận 13,9%, bỏ xa mức biên EBIT cận kề điểm hòa vốn chỉ đạt 0,5% của YEG. Tương tự, chỉ số ROE của DatVietVAC đạt tới 40,8%, trong khi YEG chỉ dừng lại ở mức 4,2%.

Khác biệt và vị thế của DatVietVAC

Sự khác biệt đến từ bản chất trong mô hình kinh doanh. Doanh thu của YEG hiện vẫn phụ thuộc vào các dịch vụ quảng cáo và dịch vụ đại lý truyền thông truyền thống có biên lợi nhuận thấp hơn (chiếm tới 85% cơ cấu doanh thu năm 2025, tương đương 1.393 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp mảng chỉ đạt khoảng 10%).

Doanh thu mảng Dịch vụ Truyền thông năm 2025 của DatVietVAC đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu - là một trong hai trụ cột, đóng vai trò mang lại doanh thu và lợi nhuận nền tảng ổn định và tạo đòn bẩy tệp khách hàng nhãn hàng.

Với hơn 30 năm có vị thế nhà sản xuất nội dung hàng đầu, DatVietVAC đã và đang dịch chuyển lên những nấc cao hơn trong chuỗi giá trị, xây dựng mô hình tích hợp dọc khép kín xoay quanh mảng Nội dung, đạt gần 1.500 tỷ đồng doanh thu năm 2025.

Mô hình này dựa trên ba lợi thế khó sao chép, bao gồm sở hữu bản quyền IP gốc từ các chương trình blockbuster tự sản xuất, độc quyền quản lý và khai thác thương mại đội ngũ nghệ sĩ (NOMAD) và thương mại hóa trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C) qua bán vé concert và merchandise. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp mảng Nội dung đạt tới 40,2%

Dựa trên luận điểm đầu tư cốt lõi của Vietcap, giá trị của DatVietVAC sẽ bước vào chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ nhờ bánh đà Fandom Economy (Kinh tế người hâm mộ) và sự bùng nổ của kênh D2C- kênh phân phối trực tiếp đến khán giả.

Vietcap dự phóng doanh thu từ khai thác thương mại trực tiếp từ người tiêu dùng (D2C - bao gồm sự kiện trực tiếp và buôn bán sản phẩm gắn với tài sản sở hữu trí tuệ) của DatVietVAC sẽ tăng trưởng với tốc độ kép (CAGR) lên tới 22% trong giai đoạn 2025-2028.

Sự chuyển dịch cơ cấu thông minh này giúp biên lợi nhuận gộp tổng hợp toàn tập đoàn mở rộng liên tục, cán mốc 27,2% vào năm 2028. Trên nền tảng đó, Vietcap dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sẽ đạt mức 13% ổn định trong suốt giai đoạn 2025-2028.

Điểm tựa phòng thủ cho cổ đông tham gia đợt IPO này chính là chính sách cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức dự kiến 2.500 đồng/cổ phiếu, sẽ chi trả vào Q4/2026, tương đương với mức lợi suất 5% trên giá chào bán. Nhờ đệm thanh khoản dồi dào gần một nghìn tỷ đồng tiền gửi và tiền tương đương tiền, cam kết cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm đến 2030 của ban lãnh đạo nằm trong tầm tay thực thi.