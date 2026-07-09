Thủ tướng đề nghị BV Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chú trọng chất lượng chuyên môn, nâng cao y đức

TPO - Phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngày 9/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi quan trọng trong tái cấu trúc mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu hai cơ sở phát huy vai trò bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối, lấy chất lượng chuyên môn, đổi mới sáng tạo và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, góp phần hình thành hệ sinh thái y tế đồng bộ, hiện đại phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc các Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho các cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta: mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được định hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, đạt trình độ khu vực. Công trình được đầu tư quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m², diện tích sàn gần 120.000 m² với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao.

Đối với tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong vùng, việc hình thành một trung tâm y tế hiện đại trên địa bàn không chỉ phục vụ công tác khám, chữa bệnh mà còn góp phần thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo sức hấp dẫn đối với môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo Bộ Y tế nhấn nút khai trương BV Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngày 9/7/2026.

Thời gian tới, để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại lễ khai trương BV Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp có thẩm quyền, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế, giảm khâu trung gian, tăng cường chất lượng, hiệu quả, để giảm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở và toàn hệ thống y tế.

Đồng thời, chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm, trong đó giao Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt và cuối cùng về bảo đảm an toàn thực phẩm. “Đây là sự tin tưởng rất lớn của các cấp có thẩm quyền, của Chính phủ với ngành y tế, nhưng cũng đặt lên vai ngành y tế sứ mệnh và trọng trách rất lớn, đòi hỏi các cán bộ và toàn ngành y tế phải nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị”, Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, của Chính phủ trong phối hợp với Bộ Y tế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa hai Bệnh viện vào hoạt động theo đúng lộ trình và bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng trò chuyện với nhân viên y tế.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để hai bệnh viện hoạt động hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới khám chữa bệnh hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Bộ Y tế cũng được giao hoàn thiện thể chế, trình Chính phủ đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Ông yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong quy hoạch hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng hệ sinh thái y tế đồng bộ.

Thủ tướng hỏi thăm sức khoẻ bệnh nhân tại

﻿BV Hữu nghị Việt Đức.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hỗ trợ hai bệnh viện hoàn thiện hạ tầng phụ trợ như giao thông, điện, nước, nhà ở cho cán bộ, bảo đảm an ninh và nghiên cứu khai thác lợi thế của hai cơ sở y tế này để phát triển dịch vụ du lịch chữa bệnh gắn với vùng đất di sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động; chú trọng chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và nâng cao y đức. Hai bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai và cho sự phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, các giáo sư, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chuyên môn, giữ vững y đức để xây dựng hai cơ sở tại Ninh Bình trở thành những bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Một trong những định hướng quan trọng là phát triển mạng lưới các bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực của y tế địa phương; các bệnh viện tuyến cuối không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị những ca bệnh khó mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của toàn hệ thống. Việc đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đó, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân”, Bộ trưởng nói.