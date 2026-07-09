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Pháp luật

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Vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm một nữ hiệu phó và hai người liên quan

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn

TPO - Sau khi làm rõ những bất thường về điểm thi môn Toán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Trong đó có Trưởng điểm thi và thư ký điểm thi bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào kỳ thi.

Chiều 9/7, tại cuộc họp báo thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đồng thời khởi tố 4 bị can để điều tra sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vụ việc

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, ngay sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về kết quả môn Toán tại điểm thi này, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và tạm giữ thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Quá trình điều tra bước đầu xác định người này có hành vi hướng dẫn, "nhét" bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài thi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài thi môn Toán.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Hai bị can còn lại đang tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Trần Anh Tuấn đánh giá đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, ảnh hưởng đến tính công bằng, khách quan của kỳ thi. Do vụ án đang trong quá trình điều tra, nhiều nội dung thuộc diện bảo mật nên cơ quan công an chưa thể công bố chi tiết tại cuộc họp báo.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, nếu phát hiện thêm vi phạm sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định; có thể xem xét đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn
#Vi phạm quy chế thi #Gian lận điểm thi #Lợi dụng chức vụ trong thi cử #Điều tra vụ gian lận #Ảnh hưởng đến tính công bằng kỳ thi

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