Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân.

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung công việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QV

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân



Góp ý tại hội nghị, ông Thào Xuân Sùng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI “thấm” đến từng cán bộ, hội viên, đoàn viên trong toàn hệ thống.

Đi vào một số vấn đề cụ thể, ông Thào Xuân Sùng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Thào Xuân Sùng cũng cho rằng, cần tuyên truyền, đẩy mạnh hơn cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng, phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại theo tư tưởng của Bác Hồ. Điều cốt lõi, theo ông Thào Xuân Sùng, là việc đoàn kết, thống nhất.

Ông Thào Xuân Sùng. Ảnh: T.M.



Trong khi đó, bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục quan tâm một số vấn đề, đặc biệt là về mô hình tổ chức bộ máy mới. Theo bà, khi vận hành bộ máy mới, sáp nhập các tổ dân phố, khu dân cư, thì diện tích khu dân cư rộng, dân số đông, trong khi đó đội ngũ cán bộ MTTQ, cán bộ đoàn thể có thể phải nghỉ việc do không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện.

Cùng với đó, nhiều nơi không có hội trường đủ sức chứa để tổ chức hội họp cho đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động tại khu dân cư vẫn còn nhiều khó khăn. Với những trường hợp không áp dụng được công nghệ, vẫn cần những cán bộ Mặt trận “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”. Theo bà Thanh, đừng vì quá chú trọng đến công nghệ mà bỏ qua việc tiếp cận trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Đáng chú ý, theo bà Thanh, Đoàn Chủ tịch cần nghiên cứu tổ chức các hội nghị chuyên đề về những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội để thảo luận chuyên sâu, với sự tham gia góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, hội đồng tư vấn, để đóng góp ý kiến giải quyết vấn đề.

Bà Bùi Thị Thanh. Ảnh: T.M.



Bà Thanh cũng lưu ý, khi sáp nhập thôn, tổ dân phố dẫn tới diện tích địa bàn rộng, người dân đông, cần thiết phải nghiên cứu cách tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để cho đông đảo người dân được tham gia, giữ được mô hình “bữa cơm đoàn kết” do người dân tự đóng góp kinh phí để gắn kết với nhau.

Tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết MTTQ Việt Nam lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu.



Cùng với đó, vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số để có điều kiện chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân.

“MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ chính quyền cơ sở và tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên.”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị cần tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và chăm lo cho hội viên.