Trung úy công an Đắk Lắk 36 lần hiến máu

TPO - Mới đây, nhận tin một trẻ sơ sinh đang nguy kịch, cần truyền gấp tiểu cầu, trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại bệnh viện để hiến tiểu cầu khẩn cấp. Đây là lần thứ 36 người chiến sĩ công an này trao đi sự sống bằng chính những giọt máu của mình.

Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ tham gia hiến máu định kỳ, nhiều lần anh còn hiến máu đột xuất khi bệnh viện cần nguồn máu khẩn cấp để cứu bệnh nhân nguy kịch.

Trung úy Quân khám trước khi hiến tiểu cầu.

Mới đây, sáng Chủ nhật, trung úy Quân nhận được thông tin từ Câu lạc bộ hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về trường hợp một trẻ sơ sinh sinh non 26 tuần tuổi đang nguy kịch, cần khẩn cấp một đơn vị tiểu cầu nhóm O+. Anh nhanh chóng đến bệnh viện. Tại đây, anh Quân hoàn tất thủ tục xét nghiệm, hiến tiểu cầu, bắt đầu cuộc chạy đua giành sự sống cho một người xa lạ.

Người nhận tiểu cầu là bé sơ sinh sinh non 26 tuần được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh, suy hô hấp sơ sinh, tụt tiểu cầu vô căn. Đơn vị tiểu cầu của anh được truyền kịp thời, em bé đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trung úy Quân hiến tiểu cầu.

Trung úy Quân chia sẻ, với anh, hiến máu không phải là điều gì quá lớn lao. Khi biết những giọt máu của mình có thể giúp một người vượt qua cơn nguy kịch, tôi luôn sẵn sàng. Mỗi lần cho đi là thêm một hy vọng được thắp lên, thêm một gia đình giữ lại được người thân của mình.

Bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2015, từ đó, hiến máu trở thành việc làm thường xuyên của anh suốt nhiều năm liền. Đến nay, trung úy Quân đã 34 lần hiến máu, 2 lần hiến tiểu cầu. Năm 2019, anh cũng hiến tiểu cầu cho một em bé sơ sinh. Dù công tác trong lực lượng công an với đặc thù công việc rất bận nhưng mỗi khi có chương trình hiến máu tình nguyện, anh đều sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ.

Anh trở thành thành viên tích cực của câu lạc bộ hiến máu, tiểu cầu khẩn cấp của tỉnh, luôn sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm nếu bệnh viện cần. Hành trình lặng lẽ ấy đã góp phần níu giữ sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Trung úy Nguyễn Trọng Quân (thứ 2 trái qua) cùng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia các hoạt động hướng về cơ sở.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trung úy Quân còn luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, xem việc giúp đỡ cộng đồng là một phần trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Anh luôn tâm niệm, người chiến sĩ công an không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân bằng nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần giữ gìn sự sống bằng những nghĩa cử giản dị nhưng giàu tính nhân văn. Mỗi giọt máu trao đi đều mang theo niềm hy vọng, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với con người.

Với anh, hạnh phúc không được đo bằng số lần hiến máu, mà bằng việc biết rằng những giọt máu mình trao đi đã góp phần mang lại sự sống, thắp lên hy vọng cho người bệnh và giữ trọn niềm vui cho biết bao gia đình. Đó cũng là cách người chiến sĩ Công an nhân dân lan tỏa tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" bằng những việc làm bình dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Hơn 10 năm qua, trung úy Nguyễn Trọng Quân âm thầm cống hiến bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa nhân văn. Anh kiên định, bền bỉ với mục tiêu cao cả là cứu được càng nhiều người càng tốt, chính hành động đẹp mỗi ngày đủ để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.