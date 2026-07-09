Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026

TPO - Chương trình Bình chọn và trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2026 sẽ xét trao cho TOP200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ xét trao cho TOP200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tùy theo kết quả bình chọn, các thương hiệu đoạt giải thưởng sẽ được công nhận các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Chương trình được triển khai từ tháng 7 đến tháng 12/2026 với các vòng bình chọn: Sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 15/9/2026. Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia đối với thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình.

Năm 2026, hệ thống tiêu chí bình chọn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực cạnh tranh quốc tế và phản ánh đầy đủ hơn năng lực phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

Bên cạnh các nhóm tiêu chí truyền thống (kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp và phát triển thương hiệu), sẽ có thêm các tiêu chí mới.

Cụ thể, tiêu chí về mức độ ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D); năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ; hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ mới; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024.

Các doanh nghiệp có thương hiệu được vinh danh sẽ được cấp Chứng nhận Sao Vàng đất Việt; được quyền sử dụng biểu trưng Sao Vàng đất Việt trong các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Doanh nghiệp đoạt giải cũng được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức; trở thành thành viên và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt.