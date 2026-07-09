Tuổi trẻ Quảng Trị phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và hoạt động tình nguyện

TPO - Chiều 8/7, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), khóa I nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với chủ đề công tác “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng và xây dựng tổ chức đoàn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu phát biểu tại hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động học tập nghị quyết, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước. Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo được triển khai, tiêu biểu như chiến dịch “Quang Tri on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu”, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương thông qua nền tảng số.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng QuangTri-S, VNeID và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời xây dựng hơn 125 sản phẩm truyền thông phục vụ cộng đồng.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các địa bàn biên giới, biển đảo. Các cấp bộ Đoàn đã trao hàng trăm suất quà, học bổng, thực hiện nhiều công trình thanh niên và trồng mới trên 65.000 cây xanh.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu việc làm được chú trọng. Đặc biệt, toàn tỉnh có 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.