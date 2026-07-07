Cụm hoạt động số 6 cần tạo màu sắc riêng cho phong trào thanh niên

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm hoạt động số 6 đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”; đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường liên kết để tạo dấu ấn, màu sắc riêng cho phong trào thanh niên khối Đoàn trực thuộc.

Chiều 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 6. Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị giao ban Cụm hoạt động số 6.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Tường Lâm tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn và chúc mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 6 đã bám sát chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành; triển khai các chương trình, kế hoạch theo phương châm “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, tận dụng hiệu quả mạng xã hội và các nền tảng số. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai rộng khắp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng; công tác chăm sóc thiếu nhi, quốc tế thanh niên, xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Đại diện các đơn vị trong Cụm trao đổi tại hội nghị.

Tạo màu sắc riêng cho phong trào thanh niên của Cụm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, đánh giá cao về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm.

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Cụm hoạt động số 6 có đặc thù riêng. Nếu trước đây cụm có 4 đơn vị thì nay có 6 đơn vị, mỗi đơn vị có điều kiện, môi trường công tác và đối tượng thanh niên khác nhau. Vì vậy, trong xây dựng chương trình công tác thời gian tới, các đơn vị cần tính toán kỹ lưỡng, xây dựng chương trình phù hợp với đặc thù từng đơn vị nhưng cũng tạo nên sự đa dạng, hiệu quả khi cùng phối hợp triển khai hoạt động chung.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm lưu ý, trước hết, Cụm hoạt động số 6 là khối có đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trình độ chuyên môn cao, nhưng đồng thời cũng chịu áp lực lớn từ công việc chuyên môn, thời gian dành cho hoạt phong trào không nhiều. Do đó, các đơn vị cần phát huy tối đa sự gắn kết giữa các tổ chức Đoàn, để hoạt động vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, vừa tạo màu sắc riêng cho phong trào thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị rà soát kỹ từng đối tượng thanh niên, từng điều kiện hoạt động cụ thể để xây dựng chương trình phù hợp với đặc thù chuyên môn, quỹ thời gian và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm về đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thực chất, rõ việc, rõ người, rõ kết quả. Việc xây dựng kế hoạch phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ kết quả; ai làm, làm việc gì, chỉ tiêu cụ thể ra sao, kết quả được kiểm đếm thế nào.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong bối cảnh hiện nay, công tác đánh giá, kiểm tra cần chuyển dịch mạnh theo hướng định lượng, minh bạch, có thể theo dõi bằng phần mềm và các chỉ số cụ thể. Cách làm này giúp nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ phụ trách, đồng thời bảo đảm các phong trào, chương trình của Đoàn thực sự đi vào chiều sâu.

Về các nhiệm vụ quan trọng sắp tới, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong tháng 7, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đoàn, trong đó có những nội dung trọng tâm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cần chủ động nghiên cứu ngay để rà soát, bổ sung vào chương trình công tác và hệ thống chỉ tiêu của đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh đó, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đã gọi là “chiến dịch” thì phải có kế hoạch cụ thể, bài bản; phải nắm rõ lực lượng đang ở đâu, giải quyết bài toán nào, hỗ trợ địa bàn nào. Chiến dịch phải là môi trường để rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để phù hợp với chương trình công tác chung; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên của Cụm trong thực hiện các chiến lược về chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.