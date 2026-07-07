Thủ lĩnh Đoàn dùng AI truyền cảm hứng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

TPO - Anh Trịnh Phương Nam - Bí thư Đoàn phường Duy Tiên (Ninh Bình) đã khéo léo chuyển tải nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành câu chuyện truyền cảm hứng, gần gũi và đầy sức sống thông qua công nghệ AI và ngôn ngữ của thế hệ Z.

'Tuổi trẻ của tôi sẽ được nhớ đến bằng điều gì?'

Tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026, anh Trịnh Phương Nam trình bày chuyên đề "Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

Anh mở đầu phần thuyết trình bằng câu hỏi mà mỗi thế hệ thanh niên đều phải tự trả lời: “Tuổi trẻ của tôi sẽ được nhớ đến bằng điều gì?”.

Theo anh Nam, hôm nay, khi đất nước hòa bình, hội nhập sâu rộng, bước vào kỷ nguyên mới, thanh niên không còn đứng trước câu hỏi “có dám hi sinh hay không?” mà trước câu hỏi: “Tuổi trẻ có khát vọng như thế nào, cống hiến những gì để xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc?”. Đó cũng chính là thông điệp lớn mà Đại hội XIV của Đảng gửi gắm đến thế hệ trẻ.

Anh Trịnh Phương Nam là 1 trong số 18 thí sinh tranh tài trong vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh xuất sắc giành giải Ba tại hội thi.

Anh bày tỏ, điểm mới cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV là xác định khát vọng phát triển đất nước gắn liền với vai trò chủ thể của con người, mà thanh niên là lực lượng nòng cốt để tạo ra sự bứt phá.

Đảng ta nâng tầm “khát vọng cống hiến” thành nguồn lực, vũ khí hành động, trực tiếp thúc đẩy quốc gia bứt phá đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Để thực hiện sứ mệnh vinh quang mà Đảng tin tưởng giao phó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định phương châm hành động: "Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”.

Anh Trịnh Phương Nam (ngoài cùng bên trái) nhận giải thưởng tại hội thi. Ảnh: NVCC

Khát vọng cống hiến không nằm ở việc chúng ta làm gì thật lớn lao mà ở việc chúng ta làm tốt nhất những điều Tổ quốc và Nhân dân đang cần. Khát vọng được soi sáng bởi lý tưởng cách mạng của Đảng, sẽ kết tinh thành sức mạnh hành động, tạo nên tinh thần cốt lõi của thanh niên thời đại mới: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”, anh Nam bày tỏ.

Anh Nam nhận giải thưởng tại hội thi.

Trong phần thi của mình, Bí thư Đoàn phường Duy Tiên đã khéo léo lồng ghép, dẫn giải bằng những ví dụ sinh động trong thực tế.

Từ những cống hiến của thanh niên trong đại dịch COVID-19; đề thi THPT Quốc gia trăn trở về những “Steve Jobs Việt Nam”, đến hình ảnh những ca khúc viral của Sơn Tùng M-TP, ca nương Kiều Anh đã đưa vẻ đẹp Tràng An, Bái Đính ra thế giới.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nam cho biết đối tượng xác định tuyên truyền trong dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nên đã chọn cách tiếp cận, dẫn ví dụ minh hoạ gần gũi với thanh niên để giải thích, lồng ghép tinh thần khát vọng cống hiến của thanh niên theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến các bạn trẻ.

Để bài thi thêm sinh động, anh còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo ra các hình ảnh trực quan, giúp những nội dung mang tầm chiến lược trở nên gần gũi, dễ hiểu nhất.

Tiên phong trong hành động

Với vai trò Bí thư Đoàn phường, anh Trịnh Phương Nam và đoàn viên, thanh niên Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời gắn liền với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ Duy Tiên cùng với tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa như kết nối nguồn lực, hỗ trợ hộ gia đình chính sách và thanh thiếu nhi yếu thế; các công trình, phần việc xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới.

Đặc biệt, tuổi trẻ Ninh Bình đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số; số hoá lịch sử Đảng bộ địa phương, số hoá di tích văn hoá, lịch sử…; cùng nhiều công trình an sinh xã hội, mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Anh Nam bày tỏ, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức Đoàn, Hội, còn là ý thức, nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi thanh niên Việt Nam.

"Mỗi người trẻ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên cần không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, luôn tiên phong trong mọi hành động, lĩnh vực", anh nói.

Anh Trịnh Phương Nam nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng