Anh Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I

TPO - Sáng 7/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra phiên trọng thể. Tại Đại hội, anh Nguyễn Thanh Nhã - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I.

Xây dựng lớp thanh niên yêu nước, bản lĩnh, tiên phong

Tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 có ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đại diện lãnh đạo tỉnh, sở ngành; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam...; cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 104.700 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tham dự Đại hội có gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 104.000 hội viên trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Hội không ngừng được củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn trong cộng đồng.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương.

Các cấp Hội giới thiệu việc làm cho 8.590 thanh niên, đồng thời hỗ trợ hiện thực hóa 52 ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Nhiều mô hình Hội trong doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và thanh niên dân tộc tiếp tục được phát triển. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu, tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức Hội, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần tiên phong, tình nguyện, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Trong đó, hỗ trợ 200 dự án khởi nghiệp của thanh niên; 250.000 lượt hội viên, thanh niên được nâng cao năng lực số; 250.000 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trong đó 80.000 thanh niên được giới thiệu việc làm...

Cần phát huy lợi thế của Vĩnh Long sau hợp nhất

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, kết quả giai đoạn qua cho thấy nỗ lực của các cấp bộ Hội trong việc duy trì, phát triển các phong trào thanh niên trong bối cảnh bộ máy sau hợp nhất, sáp nhập. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngày càng đi vào chiều sâu.

Anh Quy cũng ghi nhận những kết quả Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt đồng hành với thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên được triển khai, góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương và đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Đồng thời, anh Quy cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, các cấp bộ Hội của tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2029, anh Nguyễn Kim Quy lưu ý, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tập trung xây dựng lớp thanh niên Vĩnh Long phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tập trung bồi dưỡng thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến; chú trọng phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và tinh thần học tập suốt đời.

Quan trọng hơn, theo Bí thư Trung ương Đoàn, tổ chức Hội phải chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang phát triển con người, tạo môi trường để thanh niên được học tập, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Từ đó thanh niên trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Tổ chức Hội cũng cần hình thành văn hóa đổi mới, khuyến khích cán bộ Hội dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ thanh niên.

Anh Quy cũng đặt ra cho Hội yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, gắn với khát vọng xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh, xanh và bền vững. Phong trào phải thực sự góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Cũng theo anh Quy, các cấp bộ Hội cần quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế và thanh niên trên không gian mạng. Đồng thời, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho rằng, thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt đưa quê hương bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Do đó, các cấp Hội cần đặt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến ở vị trí trung tâm; xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ông Thái đề nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.