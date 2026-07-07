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Giới trẻ

Mẹ đơn thân bị bỏng nặng, con trai làm điều khiến nhiều người xúc động

Minh Vy

TPO - Cậu bé Chunchun được khen ngợi vì lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm khi giúp người mẹ bị bỏng nặng xây dựng lại cuộc sống sau ly hôn. Cậu bé 8 tuổi gây sốt trên mạng xã hội khi giúp rao bán quầy hàng của người mẹ, tại sân bóng một trường đại học.

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Chân dung cậu bé Chunchun 8 tuổi.

Mới đây, cậu bé Chunchun 8 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), vừa cùng mẹ đến khuôn viên một trường đại học địa phương, nơi cậu tham gia một trận bóng đá giao hữu.

Thấy các sinh viên đang cầm những vỏ chai nước rỗng, cậu bé bước tới và bắt đầu giới thiệu công việc kinh doanh tái chế của mẹ mình.

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Nhận thấy nhiều sinh viên đang cầm những vỏ chai rỗng, cậu bé tự tin bước tới giới thiệu công việc kinh doanh của mẹ mình và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
﻿Ảnh: Douyin

“Mẹ cháu bị bỏng nặng. Mẹ và cháu thu gom đồ tái chế và cũng bán dép với giá 5 tệ một đôi. Nếu các cô chú anh chị có đồ bỏ đi, có thể tìm mẹ cháu,” cậu bé nói, sau đó lịch sự cảm ơn các sinh viên và chúc họ học tập tốt.

Lời giới thiệu chân thành của cậu bé đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Các sinh viên chuyền nhau những chai nước và xếp hàng mua dép, thậm chí có người mua tới 10 đôi cho bạn cùng phòng.

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Cảm động trước sự hiếu thảo của cậu bé, nhiều sinh viên ngay lập tức tặng những chai nhựa đã qua sử dụng và xếp hàng dài để mua dép từ quầy hàng của hai mẹ con.
﻿Ảnh: Douyin

Mẹ của Chunchun – người phụ nữ họ Chen, từng là người dẫn chương trình truyền hình. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con trai.

Cách đây 5 năm, một vụ nổ khiến cô bị bỏng 45% cơ thể, dẫn đến biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một số ngón tay. Nguyên nhân vụ việc chưa được công khai.

Tai họa này gần như đã xóa sạch tiền tiết kiệm của gia đình, buộc người phụ nữ này phải bán xe và nhà. Tuy nhiên, trải qua quá trình phục hồi chức năng, học lại cách viết và tự học cắm hoa, cô đã từng bước xây dựng lại mọi thứ. “Cuộc sống không có ngõ cụt”, cô từng viết trên mạng.

Không thể tiếp tục sự nghiệp dẫn chương trình truyền hình, cô Chen chuyển sang làm tái chế và bán hàng rong để nuôi sống gia đình.

Ban đầu, cô bán nước đóng chai gần trường con trai, sau đó chuyển sang bán dép ở một quầy hàng nhỏ. Chunchun giúp đỡ mẹ sau giờ học, gọi điện cho các bạn cùng lớp để hỗ trợ bán hàng, sắp xếp hàng hóa và bê các thùng carton nặng khi thu gom rác tái chế.

Mặc dù rất yêu thích bóng đá, Chunchun chưa bao giờ bày tỏ mong muốn được chơi bóng, vì hiểu được gánh nặng tài chính của mẹ. Thấu hiểu điều này, người mẹ đã đưa con trai đến sân bóng của trường đại học để con trải nghiệm môn thể thao vua, nhưng cậu bé lại bất ngờ biến đó thành hoạt động giới thiệu quầy hàng của mẹ.

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Đứng ngoài quan sát, mẹ của Chunchun lặng lẽ nhìn hàng dài người xếp hàng quyên góp chai lọ và mua dép từ con trai mình. Ảnh: Douyin

Một nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh tượng đó cho biết, trẻ em ở độ tuổi của cậu bé thường hay tự ti xấu hổ, nhưng Chunchun “đã dũng cảm giới thiệu mẹ mình với mọi người”.

Khi được khen ngợi về sự nhanh nhẹn, cậu bé đáp: “Vì cháu giống mẹ”. Cậu bé cũng hy vọng sẽ kiếm được tiền trong tương lai để trả nợ cho gia đình, và nói thêm rằng mình là “một người đàn ông đích thực”.

Theo một số thông tin, hai mẹ con cậu bé đã chuyển đến Hàng Châu, để học cắm hoa, chuẩn bị bắt đầu công việc kinh doanh mới.

Câu chuyện tích cực này vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng. Một người dùng mạng bình luận: “Vóc dáng nhỏ bé của Chunchun mang trong mình lòng dũng cảm và trách nhiệm phi thường”.

Một người khác nói: “Mẹ mạnh mẽ thì con cái mạnh mẽ. Gia đình không bao giờ là gánh nặng, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau”.

Minh Vy
SCMP
#Chunchun #mẹ đơn thân #tái chế #động viên #dũng cảm #gia đình #bóng đá #tiệm đồ tái chế #người đàn ông đích thực #môn thể thao vua

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