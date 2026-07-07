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Học sinh Thanh Hóa tranh tài Robotics, khát vọng làm chủ công nghệ

Phạm Trường

TPO - Vòng chung kết Cuộc thi Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 52 đội thi xuất sắc. Những màn robot được lập trình, tự điều khiển và giải quyết thử thách đã tạo nên một sân chơi trí tuệ, góp phần lan tỏa phong trào học tập STEM và đổi mới sáng tạo trong học sinh.

Sáng 7/7, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Sáng tạo Công nghệ 8 Bit tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II năm 2026.

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Cuộc thi quy tụ 52 đội thi xuất sắc. Ảnh: Phạm Trường

Cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh yêu thích khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đam mê lập trình và chế tạo robot đang theo học tại các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh. Trải qua các vòng sơ tuyển, 52 đội thi với 104 thí sinh xuất sắc đã giành quyền góp mặt ở vòng chung kết.

Em Lê Huy Thế Vinh, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, chia sẻ: "Đội em đạt 370/380 điểm tại cuộc thi. Chúng em đã dành hơn một tháng để lập trình và hoàn thiện robot. Dù đã sáu lần tham gia các cuộc thi, nhưng thử thách Robotics lần này vẫn rất căng thẳng. Em mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi sáng tạo như thế này".

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Những phần thi căng thẳng tại vòng chung kết Robotics tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại chương trình, chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đề nghị Hội đồng coi và chấm thi làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất để trao giải và đại diện tuổi trẻ Thanh Hóa tham dự cuộc thi cấp toàn quốc.

“Cuộc thi Robotics không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh. Qua đó, từng bước xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hình thành thế hệ thanh niên Thanh Hóa có tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chia sẻ.

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Không khí hào hứng và hồi hộp tại cuộc thi.
Phạm Trường
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