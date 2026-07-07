Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè phải có tính điều phối, danh mục công trình cụ thể

TPO - Phát biểu tại hội nghị giao ban Cụm số 3, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống bằng phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”. Trong cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tập trung điều phối nguồn lực để tạo ra những công trình, phần việc thực chất tại các địa bàn khó khăn và vùng biên giới.

Sáng 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 3. (Cụm số 3 gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế).

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều mô hình hướng về cơ sở

Tại hội nghị, chị Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, công tác Đoàn tại Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả thực chất nhờ việc bám sát tình hình thực tiễn địa phương.

Nổi bật có mô hình hành trình xanh - sát cơ sở - gỡ vướng mắc, tập hợp đội ngũ cán bộ, công chức trẻ từ các sở, ngành cấp tỉnh trực tiếp về các xã, phường khó khăn vào ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ giải quyết các vấn đề chuyên môn tồn đọng cho đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao và lựa chọn là điển hình về cải cách hành chính để báo cáo Trung ương.

Trong công tác bảo vệ và giáo dục thanh thiếu nhi, Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai mô hình “Cùng em thắp sáng tương lai” tập trung giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật dựa trên danh sách quản lý của công an tỉnh. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 đảng viên mới được kết nạp, trong đó có 800 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp là học sinh, sinh viên.

Anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác Đoàn tại cơ sở đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là vấn đề nhân sự. Để kịp thời hỗ trợ, Thành Đoàn Đà Nẵng đã mạnh dạn triển khai kế hoạch biệt phái cán bộ cấp thành phố về hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở. Cụ thể, Thành Đoàn đã cử 1 cán bộ được biệt phái đi 12 tháng, và 15 cán bộ biệt phái ngắn hạn, ít nhất 1 tháng, để hỗ trợ các đơn vị đang thiếu hụt đội ngũ bí thư, phó bí thư.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn đã ban hành kế hoạch tương trợ, kết nghĩa giữa các đơn vị mạnh với các đơn vị vùng núi để chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ 6 xã biên giới và 37 xã miền núi khó khăn. Thành Đoàn cũng đang thực hiện quyết liệt việc sắp xếp lại các chi đoàn khu dân cư.

Hội nghị trực tuyến. Ảnh: BTC

Theo đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm, Quảng Trị đạt được nhiều kết quả nổi bật gắn với chuyển đổi số và hoạt động an sinh xã hội. Tuổi trẻ địa phương đã triển khai mã định danh và mã QR cho địa bàn khu dân cư sau sáp nhập, đưa toàn bộ dữ liệu lên bản đồ số.

Anh Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, một trong những điểm sáng nổi bật của Nghệ An thời gian qua là việc đổi mới phương thức tuyên truyền.

Tỉnh Đoàn đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số thông qua các chương trình talkshow trực tuyến, xây dựng tiểu phẩm truyền thông sinh động về ngày bầu cử và các ngày lễ lớn; nắm bắt xu hướng của giới trẻ tổ chức nhiều giải đấu thể thao hiện đại, ngoại ngữ… giúp tập hợp đoàn viên mà còn tạo môi trường rèn luyện kỹ năng toàn diện cho thanh thiếu nhi.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai 14 đội hình hoạt động tại tỉnh, 12 đội hình hoạt động tại nước bạn Lào và 3 đội hình hỗ trợ nâng cao năng lực số và hơn 30 đội hình hoạt động tại các địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất. Trong ảnh, anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Rà soát, tích hợp các chỉ tiêu sau Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn hết sức đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn. Trong bối cảnh đó, tuổi trẻ Cụm số 3 đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển đổi số thông qua mô hình “Mùa hè số”, hỗ trợ xã, phường, thị trấn và các giải đấu thể thao, hội thi thu hút thanh thiếu nhi đã tạo được dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong các sự kiện lớn của đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh trong Cụm hoạt động số 3 tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”; triển khai Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gắn với các chỉ tiêu mới đã được xác lập tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Nhấn mạnh nội dung Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, anh Lâm yêu cầu các địa phương trong cụm có tính điều phối, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng danh mục dự án tình nguyện cụ thể tại từng xã biên giới để các đội hình tình nguyện bám sát nhu cầu thực tế, tránh tình trạng “tiền trạm” lãng phí.

Anh Lâm cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn chủ động hơn trong việc hỗ trợ thanh niên lập dự án khởi nghiệp, vận động chính quyền ủy thác ngân sách địa phương để tạo nguồn lực bền vững cho thanh niên làm kinh tế.