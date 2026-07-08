Gỡ 'nút thắt' cán bộ Đoàn cơ sở và tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp

TPO - Tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm hoạt động số 2, nhiều vấn đề thực tiễn từ cơ sở đã được chia sẻ, từ áp lực đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã, đến rào cản tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 2. Cụm hoạt động số 2 gồm các tỉnh, thành: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Đoàn

Tại hội nghị, anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh nhận định đoàn viên thanh niên đang có xu hướng dịch chuyển từ khu vực dân cư sang khu vực trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc thành lập chi đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Để khắc phục một số khó khăn trong việc thành lập chi đoàn ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã chủ động hình thành các mô hình câu lạc bộ trước để tập hợp thanh niên, tạo tiền đề cho việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh sau này. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phát triển được gần 10 chi đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

“Chúng tôi cũng xác định ở đâu có thanh niên thì ở đó có tổ chức đoàn để thực hiện việc quản lý và phát triển đoàn viên”, anh Đàn nói.

Anh Nguyễn Đình Đàn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chung bài toán này, anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, Tỉnh Đoàn đã chuyển đổi phương thức từ các hoạt động đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái đồng hành gồm các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, gian hàng phúc lợi... Qua đó, tạo thêm không gian để Đoàn tiếp cận, tập hợp và hỗ trợ thanh niên công nhân.

Anh Hà Thái Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong thời gian qua các cơ sở Đoàn tại Hà Nội đẩy mạnh đổi mới phương thức tập hợp thanh niên theo hướng kết hợp giữa địa bàn, nhóm đối tượng và không gian số. Ngoài tổ chức các hoạt động tại xã phường thì các cấp bộ Đoàn, Hội phát triển các câu lạc bộ, tổ đội nhóm phù hợp theo nghề nghiệp, sở thích...; mở rộng mạng lưới thanh niên trên các nền tảng số để kết nối, giao lưu với thanh niên.

Anh Đào Đức Việt phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

190 tỉ đồng vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Anh Hà Thái Sơn cho biết, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã xây dựng đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng nguồn vốn lên tới 190 tỉ đồng. Mỗi dự án khởi nghiệp của thanh niên được vay tối đa 2 tỉ đồng với lãi suất cực kỳ ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong quản lý nguồn vốn, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thực hiện cơ chế ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, tổ chức Đoàn chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tượng, thẩm định và phê duyệt các dự án khởi nghiệp khả thi; còn ngân hàng chính sách quản lý quỹ và thực hiện các thủ tục giải ngân.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" cho cán bộ Đoàn cơ sở

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu lên những áp lực mà cán bộ Đoàn cơ sở đang gánh vác. Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ trăn trở khi đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã quá mỏng, năng lực nghiệp vụ đôi chỗ còn yếu khi phải kiêm nhiệm nhiều vai.

Đồng quan điểm, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình bày tỏ, một trong những điểm nghẽn lớn, thách thức đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là sự biến động nhân sự ở cơ sở.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nam kiến nghị, T.Ư Đoàn sớm ban hành hướng dẫn Điều lệ sửa đổi, linh hoạt cơ cấu để cấp xã có phó bí thư chuyên trách thay vì chỉ kiêm nhiệm. Điều này nhằm đảm bảo tính liên tục và chuyên nghiệp trong nghiệp vụ, tránh tình trạng cán bộ vừa làm quen việc đã phải luân chuyển.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề xuất cần "số hóa" mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng qua các nền tảng số; hoàn thiện, tăng tiện ích trên App Thanh niên Việt Nam... đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên.

Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến, đề xuất từ cơ sở. Trong ảnh là anh Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Tùng

Thực hiện song song nhiệm vụ của hai nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ, năm 2026 là giai đoạn chuyển giao khi nhiệm kỳ đại hội được rút ngắn. Các đơn vị phải đồng thời triển khai nghị quyết của cả hai nhiệm kỳ XII và XIII.

Anh Triết yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm hoạt động số 2 nhanh chóng điều chỉnh chương trình công tác, đảm bảo ghi nhận đầy đủ kết quả của nhiệm kỳ XII, đồng thời cập nhật ngay các nội dung của nhiệm kỳ XIII.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Về nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong tháng 7, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến trên phạm vi toàn quốc về học tập, quán triệt và tổ chức đánh giá việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Các tỉnh, thành Đoàn chủ động về mặt thời gian, cập nhật ngay các nội dung này vào chương trình hành động tại địa phương và ứng dụng chuyển đổi số vào công tác học tập nghị quyết để bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung số hóa, liên thông dữ liệu dân cư và quản lý đoàn viên chặt chẽ qua App Thanh niên Việt Nam bảo đảm an toàn thông tin.

Đặc biệt, trong bối cảnh phần lớn địa bàn trong Cụm hiện nay với nhiều dự án hạ tầng rất lớn, tổ chức Đoàn phải gắn chặt phong trào với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thanh niên phải tiên phong, xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Dù bộ máy có biến động hay gặp khó khăn, mọi hoạt động của Đoàn phải được cụ thể hóa bằng sản phẩm, công trình thiết thực, khẳng định dấu ấn của tuổi trẻ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của từng đơn vị.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, với Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) mang tính đặc thù vượt trội và Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã xác định rõ 3 trụ cột phát triển là nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn lực văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số. Đây là cơ hội chưa bao giờ tốt hơn cho thanh niên. Lãnh đạo TP Hà Nội cam kết thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực cho các hoạt động của Thành Đoàn cũng như các chương trình do T.Ư Đoàn triển khai trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng