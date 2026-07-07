'Tiếp lửa' đội ngũ cơ sở, bứt phá bằng chuyển đổi số thực chất

TPO - Tạo không gian giao lưu, chăm lo thiết thực để gắn kết đội ngũ cán bộ Đoàn tại địa bàn dân cư; cần có cơ chế ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn trong khung đánh giá chung của cơ quan đơn vị; chế độ phụ cấp, trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác Đoàn… là một số đề xuất, kiến nghị tại hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026 ở Hà Nội.

Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026 ở Hà Nội. Ảnh: X.T

Dấu ấn “phủ sóng” công nghệ và sức trẻ

Chiều 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026 đối với Thành Đoàn Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Anh Lâm Tùng - Trưởng đoàn công tác T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.T

Nhìn lại bức tranh 6 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động chuyển đổi số. Hà Nội đã hoàn thành cập nhật dữ liệu cho hơn 681.000 đoàn viên trên nền tảng "My Hà Nội"; hoàn thành công trình “Bản đồ số địa chỉ đỏ” với 310 di tích lịch sử văn hoá và biên soạn, xuất bản sách. Đặc biệt, 192 diễn đàn về trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo đã thu hút hàng chục nghìn lượt bạn trẻ. Hơn 20.000 lượt đoàn viên được hỗ trợ và trên 130.000 lượt người dân được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thu hút 950.000 lượt đoàn viên tham gia, từ việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đến chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: D.T

Các cấp bộ Đoàn đã tư vấn hướng nghiệp cho 185.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 98.000 thanh niên; hỗ trợ vay vốn đạt trên 74 tỷ đồng; hỗ trợ triển khai 4.500 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được chú trọng với 13.600 đoàn viên mới được kết nạp; 1.864 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Cần cơ chế để “giữ lửa”

Tại hội nghị đã ghi nhận ý kiến, đề xuất từ thực tiễn cơ sở. Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm chia sẻ về áp lực của cán bộ Đoàn khi quy mô địa bàn mở rộng, khối lượng công việc tăng, nhân sự mỏng; vừa duy trì, đổi mới phong trào vừa phải thích ứng nhanh với công nghệ.

Anh Tú đề xuất T.Ư Đoàn sớm xây dựng kho học liệu số dùng chung cấp quốc gia về các chuyên đề chuyển đổi số, kỹ năng an toàn mạng để cơ sở Đoàn địa phương sử dụng miễn phí cho các mô hình “Bình dân học vụ số” hay đào tạo kỹ năng hè. Tiếp tục nâng cấp phần mềm Quản lý đoàn viên, tối ưu hóa các tính năng thống kê, giúp số liệu được cập nhật theo thời gian thực một cách chính xác.

Anh Đặng Thanh Tú phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: D.T

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội nêu lên thực tế về mô hình Đoàn đại học đặc thù. Chị Hoa kiến nghị cần có cơ chế ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn vào khung đánh giá chung của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phương án "đầu ra" và chế độ phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm. Bởi lẽ, nếu không có một tương lai rõ ràng và sự hỗ trợ thiết thực, rất khó để thu hút những nhân tố giỏi dấn thân vào công tác Đoàn.

Chị Hứa Thanh Hoa phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: D.T

Chia sẻ về bài toán nhân sự, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội thẳng thắn, biên chế các ban chuyên môn hiện rất mỏng, Thành Đoàn đã nỗ lực duy trì nhịp độ công việc và hiệu suất cao. Để giải quyết, Hà Nội đang đẩy mạnh đội ngũ cộng tác viên và đề xuất chương trình thực tập sinh chuyên nghiệp phối hợp cùng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận. Trong triển khai các phong trào hành động cách mạng, Hà Nội ưu tiên tính tinh gọn, chiều sâu và hiệu quả.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.T

Trao đổi tại hội nghị, anh Lâm Tùng – Trưởng đoàn công tác T.Ư Đoàn bày tỏ chia sẻ và ghi nhận các ý kiến trao đổi, đề xuất từ cơ sở. Anh Tùng đề nghị, Thành Đoàn Hà Nội cần tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội hóa để thiết kế thêm nhiều không gian sáng tạo, "tiếp lửa" cả về tinh thần lẫn vật chất cho cán bộ Đoàn địa bàn dân cư. Sự quan tâm này không chỉ là lời động viên, mà phải là những hành động chăm lo thiết thực.

Anh Lâm Tùng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: X.T

Anh Tùng cũng nêu rõ, T.Ư Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số; quan tâm tham gia xây dựng Đảng, là kênh giới thiệu thanh niên ưu tú duy nhất và uy tín nhất cho Đảng, đặc biệt là đối tượng học sinh dưới 18 tuổi. Triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026; phát huy chuyên môn của từng đội hình tình nguyện.

Đồng thời, chủ động triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với 248 xã biên giới", huy động nguồn lực, tri thức và sức trẻ tham gia hỗ trợ các địa bàn biên giới thông qua các hoạt động chuyển đổi số, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.