Khắc phục hành chính hóa, coi chuyển đổi số là 'phao cứu sinh' của cán bộ Đoàn

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Cụm hoạt động số 4 cần lựa chọn những phần việc thật sự thiết thực với từng nhóm thanh niên, từng địa bàn, từng lĩnh vực; coi chuyển đổi số là “phao cứu sinh” để giải phóng sức lao động cho cán bộ Đoàn.

Sáng 8/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 4 (gồm các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi).

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Tập trung nguồn lực tại các xã biên giới

Từ điểm cầu trực tuyến, anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh có nhiều xã đặc biệt khó khăn, nhất là các xã biên giới. Đây là địa bàn được Trung ương Đoàn quan tâm, phân công Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sẽ tập trung nguồn lực tại 4 xã biên giới, nhất là các xã đang xây dựng điểm trường liên cấp THCS - THPT. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện, phối hợp với lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ thi công các điểm trường, phấn đấu bảo đảm tiến độ trước năm học 2026 - 2027, giúp học sinh có điểm trường mới để học tập.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, tham gia chiến dịch “500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tại Lâm Đồng, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, một trong những điểm nhấn thời gian qua, là Tỉnh Đoàn đã sử dụng trợ lý ảo AI, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trên không gian mạng theo phương châm “6 rõ”.

Cách làm này phát huy hiệu quả trong đợt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua, cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, Tỉnh Đoàn đã thành lập 13 cụm thi đua, tương ứng với các cụm thi đua của MTTQ tỉnh và địa bàn theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành và nắm thông tin từ cơ sở.

Tuy nhiên, theo anh Quang, vấn đề lớn nhất hiện nay ở cơ sở là thiếu nhân sự làm công tác Đoàn. Ở nhiều xã, nội dung này gần như chỉ mỗi đồng chí Bí thư Đoàn xã thực hiện, trong khi còn kiêm nhiệm thêm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hoặc Chủ tịch Hội Khuyến học của xã...

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Các tỉnh trong Cụm hoạt động số 4 tham dự hội nghị từ điểm cầu trực tuyến.

6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 4 tích cực, chủ động huy động các nguồn lực đảm nhận những công trình phần việc thanh niên xung kích tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại địa bàn trọng tâm, trọng điểm tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đắk Lắk chung tay xóa 12 căn nhà tạm, nhà dột nát; Lâm Đồng xây dựng 2 nhà nhân ái; Gia Lai tổ chức 523 hoạt động cấp cơ sở, trao tặng quà, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, gia đình hoàn cảnh khó khăn; Khánh Hòa hoàn thành 52 công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng...

Lãnh đạo các ban chuyên môn T.Ư Đoàn chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

"Cá nhân hóa, chuyên biệt hóa" tới từng địa phương

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tỉnh trong Cụm đã rất nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 7 sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất sau Đại hội. Mỗi cán bộ Đoàn phải nắm chắc nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; đoàn viên cũng cần hiểu được định hướng phát triển của tổ chức Đoàn trong 5 năm tới.

Đặc biệt, anh Lâm lưu ý, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh nghiên cứu kỹ những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục triển khai thật tốt chủ đề công tác năm về đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn.

Theo anh Lâm, mô hình mới, địa bàn rộng hơn, đầu mối nhiều hơn, nhân lực ít hơn nhưng không có nghĩa là trách nhiệm, công việc giảm đi. Ngược lại, đây là thời điểm để tổ chức Đoàn cơ sở nhìn nhận, xử lý triệt để tình trạng hành chính hóa trong hoạt động.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy, cách làm. Cấp tỉnh, cấp xã không nên chỉ nhìn vào một cán bộ chuyên trách duy nhất, mà phải phát huy vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, đội ngũ thủ lĩnh thanh niên ở thôn, bản, tổ dân phố.

Mỗi thành viên trong cơ quan lãnh đạo của Đoàn cần được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ, có trách nhiệm rõ ràng. Nếu không giao việc, không phân công trách nhiệm thì không thể đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Lâm nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là “phao cứu sinh” để giải phóng sức lao động cho cán bộ Đoàn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công cụ số trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo, điều hành công việc cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn thay đổi phương thức hoạt động theo hướng tập trung vào chất lượng, nhu cầu thực tế của thanh niên và mạnh dạn cắt bỏ những hoạt động mang tính trình diễn, bề nổi, nhất là ở cơ sở.

Trong điều kiện nguồn lực và con người hạn chế, cần lựa chọn những việc thật sự thiết thực với từng nhóm thanh niên, từng địa bàn, từng lĩnh vực; cần “cá nhân hóa, chuyên biệt hóa” nhiệm vụ cho từng địa phương, từng xã; tránh ban hành kế hoạch chung chung rồi để cơ sở xử lý.

Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, anh Lâm đề nghị các địa phương điều hành đúng tinh thần “chiến dịch”, với tính lãnh đạo, chỉ đạo cao, có mục tiêu, địa bàn, lực lượng, nguồn lực, kiểm tra, đôn đốc cụ thể.